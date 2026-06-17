Galatasaray'a transferde Dusan Vlahovic müjdesi!

85 MİLYON EURO ÖDENDİ



Dusan Vlahovic, 2021-22 sezonunda büyük umutlarla Fiorentina'nın yolunu tutmuştu. Ara transfer döneminde 85 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Juventus'a transfer olan Sırp futbolcu, sözleşmesinin sonuna gelince kulübüyle anlaşamadı ve ayrılık kararı verdi. Bugün ise piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösteriliyor.