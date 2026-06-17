Galatasaray'a transferde Dusan Vlahovic müjdesi!
Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları sürerken flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Cimbom'a son olarak Dusan Vlahovic hakkında oldukça müjdeli bir haber geldi. Gündeme oturan haberi, İtalyanlar duyurdu. İşte tüm detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2026 06:50
Bu isim İtalyan ekibi Juventus ile sözleşmesi sona ereceği için haziran sonunda takımdan ayrılacak olan Dusan Vlahovic'ten başkası değil.
YÜKSEK BİR TEKLİF BEKLİYOR
Yapılan sözleşme uzatma görüşmeleri sonunda ayrılık kararı alan 26 yaşındaki Sırp golcü, Galatasaray'dan haber bekliyor. İtalya'da yayın yapan Tuttosport, ismi sarı-kırmızılı takımla anılan Vlahovic'in, Galatasaray'dan gelecek iyi bir teklifi kabul etmeye hazırlandığını iddia etti.
Bütün teklifleri dinlemek isteyen golcü oyuncu, sarı-kırmızılı takımın yüksek maliyetli bir teklif sunması halinde kabul etmeye hazırlanıyor. Galatasaray, yıldız ismin şartlarını soruşturuyor.
85 MİLYON EURO ÖDENDİ
Dusan Vlahovic, 2021-22 sezonunda büyük umutlarla Fiorentina'nın yolunu tutmuştu. Ara transfer döneminde 85 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Juventus'a transfer olan Sırp futbolcu, sözleşmesinin sonuna gelince kulübüyle anlaşamadı ve ayrılık kararı verdi. Bugün ise piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösteriliyor.
10 MİLYON EURO İMZA PARASI
Kendisine gelecek teklifleri dinlemeye hazırlanan Sırp futbolcu, bonservisini eline aldığı için önemli bir imza parası beklentisi içerisinde. Başarılı oyuncunun menajeri, ilgi gösteren kulüplerden 10 milyon euro'luk imza parası istiyor.
Juventus'tan talep ettiği 8 milyon euro'yu alamayan Sırp oyuncu, bu bedelin altına başka bir yere imza atmayı düşünmüyor.
TAMAMEN İYİLEŞTİ
Geçen sezon Juventus'un G.Saray'a elendiği Şampiyonlar Ligi maçlarında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Vlahovic, tamamen iyileşti. Sezonun son haftalarında sakatlığından kurtulan Sırp futbolcu, hazır bir görüntü sergiledi.
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