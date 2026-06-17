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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'a transferde Dusan Vlahovic müjdesi!

Galatasaray'a transferde Dusan Vlahovic müjdesi!

Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları sürerken flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Cimbom'a son olarak Dusan Vlahovic hakkında oldukça müjdeli bir haber geldi. Gündeme oturan haberi, İtalyanlar duyurdu. İşte tüm detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2026 06:50
Galatasaray'a transferde Dusan Vlahovic müjdesi!

Golcü arayışlarını sürdüren Galatasaray, dünyaca ünlü bir ismi bitirmeye hazırlanıyor.

Galatasaray'a transferde Dusan Vlahovic müjdesi!

Üstelik bu kez oyuncu, sarı-kırmızılı takımın kendisini alması için teklif yapmasını bekliyor.

Galatasaray'a transferde Dusan Vlahovic müjdesi!

Son 4 yıldır Süper Lig'de şampiyon olan ve geride kalan sezonda Şampiyonlar Ligi'nde kalıcı izler bırakan Galatasaray, Avrupalı oyuncuların cazibe merkezlerinden birisi haline geliyor.

Galatasaray'a transferde Dusan Vlahovic müjdesi!

Bu isim İtalyan ekibi Juventus ile sözleşmesi sona ereceği için haziran sonunda takımdan ayrılacak olan Dusan Vlahovic'ten başkası değil.

Galatasaray'a transferde Dusan Vlahovic müjdesi!

YÜKSEK BİR TEKLİF BEKLİYOR

Yapılan sözleşme uzatma görüşmeleri sonunda ayrılık kararı alan 26 yaşındaki Sırp golcü, Galatasaray'dan haber bekliyor. İtalya'da yayın yapan Tuttosport, ismi sarı-kırmızılı takımla anılan Vlahovic'in, Galatasaray'dan gelecek iyi bir teklifi kabul etmeye hazırlandığını iddia etti.

Galatasaray'a transferde Dusan Vlahovic müjdesi!

Bütün teklifleri dinlemek isteyen golcü oyuncu, sarı-kırmızılı takımın yüksek maliyetli bir teklif sunması halinde kabul etmeye hazırlanıyor. Galatasaray, yıldız ismin şartlarını soruşturuyor.

Galatasaray'a transferde Dusan Vlahovic müjdesi!

85 MİLYON EURO ÖDENDİ

Dusan Vlahovic, 2021-22 sezonunda büyük umutlarla Fiorentina'nın yolunu tutmuştu. Ara transfer döneminde 85 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Juventus'a transfer olan Sırp futbolcu, sözleşmesinin sonuna gelince kulübüyle anlaşamadı ve ayrılık kararı verdi. Bugün ise piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray'a transferde Dusan Vlahovic müjdesi!

10 MİLYON EURO İMZA PARASI

Kendisine gelecek teklifleri dinlemeye hazırlanan Sırp futbolcu, bonservisini eline aldığı için önemli bir imza parası beklentisi içerisinde. Başarılı oyuncunun menajeri, ilgi gösteren kulüplerden 10 milyon euro'luk imza parası istiyor.

Galatasaray'a transferde Dusan Vlahovic müjdesi!

Juventus'tan talep ettiği 8 milyon euro'yu alamayan Sırp oyuncu, bu bedelin altına başka bir yere imza atmayı düşünmüyor.

Galatasaray'a transferde Dusan Vlahovic müjdesi!

TAMAMEN İYİLEŞTİ

Geçen sezon Juventus'un G.Saray'a elendiği Şampiyonlar Ligi maçlarında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Vlahovic, tamamen iyileşti. Sezonun son haftalarında sakatlığından kurtulan Sırp futbolcu, hazır bir görüntü sergiledi.

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