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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den dev ayrılık operasyonu! 50 milyon Euro...

Fenerbahçe'den dev ayrılık operasyonu! 50 milyon Euro...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yaz transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyor. En az 4 oyuncusundan 50 milyon Euro bonservis elde etmeyi hedefleyen sarı-lacivertlilerde sürpriz ayrılıklarla bu miktar 100 milyon Euro'yu geçebilir. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2026 06:50
Fenerbahçe'den dev ayrılık operasyonu! 50 milyon Euro...

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım yönetimi, bir yandan alınacak oyuncular için çalışmalarını sürdürürken diğer taraftan ise futbolcularına gelen teklifleri değerlendiriyor.

Fenerbahçe'den dev ayrılık operasyonu! 50 milyon Euro...

Sarı-lacivertlilerde en fazla talibi olan isim Jayden Oosterwolde... Hollandalı stopere İtalya'dan üç teklif var ve yönetim bu transferden 25 milyon euro gelir elde etmeyi planlıyor.

Fenerbahçe'den dev ayrılık operasyonu! 50 milyon Euro...

İngiliz sol bek Archie Brown için de 15 milyon euro bonservis bedeli belirlendi.

Fenerbahçe'den dev ayrılık operasyonu! 50 milyon Euro...

Maaşından dolayı yeni sezonda takımda düşünülmeyen ve İngiltere'den bazı kulüplerin radarında olan Nelson Semedo'dan da 5 milyon euroluk gelir bekleniyor.

Fenerbahçe'den dev ayrılık operasyonu! 50 milyon Euro...

Yunanistan ve Brezilya'dan talipleri olan Fred için de 5 milyon euroluk bonservis bedeli belirlendi.

Fenerbahçe'den dev ayrılık operasyonu! 50 milyon Euro...

4 isimden yönetim en az 50 milyon euro gelir elde etmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe'den dev ayrılık operasyonu! 50 milyon Euro...

Oğuz Aydın, Amrabat, Ederson ve Nene'nin durumu ise belirsiz.

Fenerbahçe'den dev ayrılık operasyonu! 50 milyon Euro...

Bu isimlerle de yolların ayrılması halinde kulübe 100 milyon euronun üzerinde bir bonservis girdisi gelecek.

Fenerbahçe'den dev ayrılık operasyonu! 50 milyon Euro...

NENE'YE TALİP VAR

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon başında transfer ettiği Dorgeles Nene'ye talip çıktı. Sarı-lacivertlilere geçen yaz bu futbolcu için ödediği miktar olan 18 milyon euro teklif edildi. Ancak yönetim, henüz kararını vermedi. Nene'nin de bu teklife sıcak bakmadığı gelen bilgiler arasında.

Fenerbahçe'den dev ayrılık operasyonu! 50 milyon Euro...

LIVAKOVIC'E 3 MİLYON EURO

Dinamo Zagreb, devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Dominik Livakovic için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı. Hırvat ekibi, tecrübeli kalecinin bonservisi için 3 milyon euro önerdi. Fenerbahçe ise bu teklife henüz yanıt vermedi ve Dünya Kupası'nda Livakovic'in piyasa değerini artırmasını umuyor.

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