Fenerbahçe'den dev ayrılık operasyonu! 50 milyon Euro...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yaz transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyor. En az 4 oyuncusundan 50 milyon Euro bonservis elde etmeyi hedefleyen sarı-lacivertlilerde sürpriz ayrılıklarla bu miktar 100 milyon Euro'yu geçebilir. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2026 06:50
Maaşından dolayı yeni sezonda takımda düşünülmeyen ve İngiltere'den bazı kulüplerin radarında olan Nelson Semedo'dan da 5 milyon euroluk gelir bekleniyor.
Yunanistan ve Brezilya'dan talipleri olan Fred için de 5 milyon euroluk bonservis bedeli belirlendi.
4 isimden yönetim en az 50 milyon euro gelir elde etmeyi hedefliyor.
Oğuz Aydın, Amrabat, Ederson ve Nene'nin durumu ise belirsiz.
Bu isimlerle de yolların ayrılması halinde kulübe 100 milyon euronun üzerinde bir bonservis girdisi gelecek.
NENE'YE TALİP VAR
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon başında transfer ettiği Dorgeles Nene'ye talip çıktı. Sarı-lacivertlilere geçen yaz bu futbolcu için ödediği miktar olan 18 milyon euro teklif edildi. Ancak yönetim, henüz kararını vermedi. Nene'nin de bu teklife sıcak bakmadığı gelen bilgiler arasında.
LIVAKOVIC'E 3 MİLYON EURO
Dinamo Zagreb, devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Dominik Livakovic için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı. Hırvat ekibi, tecrübeli kalecinin bonservisi için 3 milyon euro önerdi. Fenerbahçe ise bu teklife henüz yanıt vermedi ve Dünya Kupası'nda Livakovic'in piyasa değerini artırmasını umuyor.
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