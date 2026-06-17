Fenerbahçe'den dev ayrılık operasyonu! 50 milyon Euro...

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım yönetimi, bir yandan alınacak oyuncular için çalışmalarını sürdürürken diğer taraftan ise futbolcularına gelen teklifleri değerlendiriyor.

Sarı-lacivertlilerde en fazla talibi olan isim Jayden Oosterwolde... Hollandalı stopere İtalya'dan üç teklif var ve yönetim bu transferden 25 milyon euro gelir elde etmeyi planlıyor.