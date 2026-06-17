Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk'ten transfer açıklaması! Giriş Tarihi: 17 Haziran 2026 14:06 Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2026 14:38 Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk, A Spor canlı yayınına bağlanarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte Göktürk'ün transfer dönemine dair sözleri... Fenerbahçe

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Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk, A Spor canlı yayınında kulübün son durumunu değerlendirdi. Göktürk, transfere dair de açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Göktürk, ilk olarak Fenerbahçe ile ilgili Şampiyonlar Ligi hakkında konuştu ve şunları söyledi: Öncelikle Şampiyonlar Ligi'nde kolay bir maç yoktur, Fenerbahçe için zor kura yoktur. Şampiyonlar Ligi'nde üst tura çıkacağız. Takımın omurgası için ekibimiz çalışıyor. Takımımıza güveniyoruz. Geçeceğimize inanıyoruz. İnşallah her iki maçı da kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz.

TRANSFER AÇIKLAMASI...

Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk, "Sayın başkanımızın daha önce verdiği talimat doğrultusunda, transfer dönemi başladıktan sonra takımın ana omurgasını oturtacağız." dedi.