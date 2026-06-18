CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Real Madrid'in yıldızına transfer kancası!

Galatasaray'dan Real Madrid'in yıldızına transfer kancası!

Geride kalan sezon Trendyol Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray artık gözünü Avrupa'ya dikti. Önümüzdeki sezon Devler Ligi'nde çok önemli bir başarıya imza atmak isteyen Cimbom'da bu doğrultuda yıldız isimlerin transfer edilmesi bekleniyor. Sarı-kırmızılıların son olarak ise Real Madrid'den o futbolcuyla yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2026 06:50
Galatasaray'dan Real Madrid'in yıldızına transfer kancası!

Galatasaray, transfer çalışmalarında savunma hattını ön plana aldı.

Galatasaray'dan Real Madrid'in yıldızına transfer kancası!

Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefleyen Aslan, güçlü bir stoper rotasyonu kurmak istiyor.

Galatasaray'dan Real Madrid'in yıldızına transfer kancası!

Bu doğrultuda Real Madrid'in 23 yaşındaki oyuncusu Raul Asencio gündeme alındı.

Galatasaray'dan Real Madrid'in yıldızına transfer kancası!

MOURINHO KADRODA DÜŞÜNMÜYOR

Real Madrid'in yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun stopere transfer istediği için Asencio'yu düşünmediği kaydedildi.

Galatasaray'dan Real Madrid'in yıldızına transfer kancası!

DEVLER LİGİ'NDE OYNAMAK İSTİYOR

Mourinho'nun kararının beklendiği ve teklif hazırlandığı belirtildi. İspanyol stoperin Devler Ligi'nde oynamak istediği vurgulandı.

Galatasaray'dan Real Madrid'in yıldızına transfer kancası!

Real Madrid'in altyapısından yetişen Raul Asenico, 2024-25 sezonundan bu yana A takımda forma giyiyor.

Galatasaray'dan Real Madrid'in yıldızına transfer kancası!

80 resmi maça çıkarak 2 gol ve 3 asist yapan Asencio, önemli bir maç sayısı yakaladı.

Galatasaray'dan Real Madrid'in yıldızına transfer kancası!

AYRILIĞA SICAK BAKIYOR

Sağ bekte de şans bulabilen İspanyol savunmacı, Real Madrid'de yapılması planlanan transferler nedeniyle farklı bir takıma gitme fikrine sıcak bakıyor.

Galatasaray'dan Real Madrid'in yıldızına transfer kancası!

KİRALAMA FORMÜLÜ

İspanyol kulübünün, 23 yaşındaki oyuncuyu kiralık göndermek istediği ve kısa sürede nihai kararın alınacağı bildirildi.

Galatasaray'dan Real Madrid'in yıldızına transfer kancası!

Asencio, Carlo Ancelotti tarafından 42 resmi maçta görevlendirilmişti.

F.Bahçe'ye transferde şok! 1 hafta içinde...
F.Bahçe'den Shomurodov bombası!
DİĞER
O arabadan çıkan ses Türkiye’nin hiti oldu! Hakan Peker’den Demet Akalın’ın keşfedilme hikayesi: “Onun için ütopik bir şeydi”
ABD-İran anlaşmasında 14 maddelik yol haritası: Hürmüz, nükleer stoklar ve 300 milyar dolar detayı | İmzalar atıldı
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kocaman'ın teknik ekibi netleşiyor! İşte o isimler
Fırtına'nın yıldızı için Barça devrede!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sultanlar set vermeden kazandı! Sultanlar set vermeden kazandı! 21:08
Kocaman'ın teknik ekibi netleşiyor! İşte o isimler Kocaman'ın teknik ekibi netleşiyor! İşte o isimler 19:21
TVF'den Zehra Güneş açıklaması! TVF'den Zehra Güneş açıklaması! 19:11
Beşiktaş'tan UEFA için açıklama geldi! Beşiktaş'tan UEFA için açıklama geldi! 19:09
Trabzonspor'dan UEFA açıklaması! Trabzonspor'dan UEFA açıklaması! 18:33
TOFAŞ Shavar Reynolds'ı transfer etti! TOFAŞ Shavar Reynolds'ı transfer etti! 15:16
Daha Eski
İşte Başakşehir'in Konferans Ligi'ndeki rakibi! İşte Başakşehir'in Konferans Ligi'ndeki rakibi! 15:25
FIVB Kadınlar Milletler Ligi! FIVB Kadınlar Milletler Ligi! 15:40
Tekerlekli Sandalye Basketbol finalinde derbi! Tekerlekli Sandalye Basketbol finalinde derbi! 16:08
G.Saray'a transferde Jose Mourinho engeli! G.Saray'a transferde Jose Mourinho engeli! 16:14
U20 Milli hentbolcular Bolu'da hazırlanıyor! U20 Milli hentbolcular Bolu'da hazırlanıyor! 16:40
Fenerbahçe-Gornik Zabrze maçı ne zaman? Fenerbahçe-Gornik Zabrze maçı ne zaman? 17:02