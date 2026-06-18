Galatasaray'dan Real Madrid'in yıldızına transfer kancası!
Geride kalan sezon Trendyol Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray artık gözünü Avrupa'ya dikti. Önümüzdeki sezon Devler Ligi'nde çok önemli bir başarıya imza atmak isteyen Cimbom'da bu doğrultuda yıldız isimlerin transfer edilmesi bekleniyor. Sarı-kırmızılıların son olarak ise Real Madrid'den o futbolcuyla yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2026 06:50
Galatasaray, transfer çalışmalarında savunma hattını ön plana aldı.
Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefleyen Aslan, güçlü bir stoper rotasyonu kurmak istiyor.
Bu doğrultuda Real Madrid'in 23 yaşındaki oyuncusu Raul Asencio gündeme alındı.
MOURINHO KADRODA DÜŞÜNMÜYOR
Real Madrid'in yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun stopere transfer istediği için Asencio'yu düşünmediği kaydedildi.