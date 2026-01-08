Sömestr tatili ne zaman 2026? Okullar ne zaman kapanıyor?

Sömestr tatili için geri sayım sürerken hem dinlenmek hem de tatil planı yapmak isteyen milyonlarca öğrenci ve veli gözünü MEB'in güncel takvimine çevirdi. 2025-2026 eğitim öğretim yılının yoğun temposunda ilk dönemi geride bırakmaya hazırlanan öğrenciler, 'Okullar ne zaman kapanıyor?' ve '15 tatil kaç gün sürecek?' sorularına yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan resmi iş takvimiyle birlikte, Ocak ayındaki büyük tatilin başlangıç ve bitiş tarihleri netlik kazandı. Özellikle kış turizmi için kritik önem taşıyan 2026 sömestr tatili tarihleri, bu yıl ikinci dönemdeki ara tatil ve bayram birleşmeleriyle de stratejik bir önem taşıyor. İşte karnelerin verileceği o tarih ve öğrencileri bekleyen tatil sürecinin tüm detayları...

2026 SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR, BİTİYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2025-2026 akademik takvimine göre, yarıyıl tatili (sömestr) resmi olarak 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak. Ancak öğrenciler için fiili tatil, 16 Ocak Cuma günü ders bitimiyle birlikte start alacak. Toplamda iki hafta sürecek olan 15 tatil, 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. Hafta sonu tatilleriyle birleştiğinde öğrenciler, toplamda 16 günlük kesintisiz bir dinlenme fırsatı yakalamış olacaklar.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK, AÇILACAK?

Öğrenciler ve veliler için takvimdeki en kritik iki tarih olan okul kapanış ve açılış günleri şu şekilde netleşti:

Okullar Ne Zaman Kapanıyor (1. Dönem): 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk dönemi 16 Ocak 2026 Cuma günü sona eriyor. Milyonlarca öğrenci bu tarihte karne heyecanı yaşayarak sömestr tatiline adım atacak.

Okullar Ne Zaman Açılıyor (2. Dönem): İki haftalık yarıyıl tatilinin ardından ikinci dönemin ilk ders zili 2 Şubat 2026 Pazartesi sabahı çalacak.

2026 MEB TATİL TAKVİMİ: ARA TATİL VE BAYRAMLAR NE ZAMAN?

2026 yılı eğitim takvimi, öğrencilere bahar döneminde uzun bir mola fırsatı sunuyor. MEB'in yayımladığı takvimde en dikkat çeken detay ise Mart ayındaki ara tatilin bayramla birleşmesi. İşte 2026 yılının geri kalanındaki tüm tatil tarihleri:

İkinci Ara Tatil ve Ramazan Bayramı Birleşecek

2026 yılının ikinci ara tatili 16-20 Mart tarihleri arasında yapılacak. Bu yıl Ramazan Bayramı da aynı haftaya (20-22 Mart) denk geldiği için öğrenciler hafta sonlarıyla birlikte toplam 9 günlük kesintisiz bir tatil yapacak.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

2026 yılında 23 Nisan Perşembe gününe denk geliyor.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

Cuma gününe denk geldiği için hafta sonu ile birleşen 3 günlük bir tatil olacak.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

2026 yılında Salı günü kutlanacak.

Kurban Bayramı Tatili

2026 Kurban Bayramı 26-30 Mayıs tarihlerine denk geliyor. Okulların kapanmasına kısa bir süre kala öğrenciler 5 günlük bir bayram molası verecek.

Okullar Ne Zaman Kapanacak? (Yaz Tatili)

2025-2026 eğitim öğretim yılı 19 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek ve uzun yaz tatili başlayacak.