Tükenmişlik Sendromu nedir, nasıl anlaşılır? - Tükenmişlik Sendromu belirtileri ve tedavi nedir? Maslach Tükenmişlik Ölçeği

Tükenmişlik sendromunun belirtileri arasında sürekli yorgunluk, işe karşı ilginin azalması, değersizlik hissi, duygusal kopukluk, sürekli gerilim ve huzursuzluk yer alabilir. Bu belirtilerden bir veya birkaçını yaşayan bir kişi arama motorlarında Tükenmişlik Sendromu nedir, nasıl anlaşılır? sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte detaylar...

TÜKENMİŞLİK SENDROMU NEDİR?

Tükenmişlik sendromu, genellikle iş hayatında sıkça karşılaşılan bir durumdur ve uzun süreli stres, yoğun iş temposu, duygusal ve zihinsel tükenme sonucunda ortaya çıkar. Bu sendrom, kişinin iş yerinde verimliliğini azaltır, duygusal olarak yorgun hissetmesine ve işe olan bağlılığını kaybetmesine neden olabilir.

Tükenmişlik sendromunun belirtileri arasında sürekli yorgunluk, işe karşı ilginin azalması, değersizlik hissi, duygusal kopukluk, sürekli gerilim ve huzursuzluk yer alabilir. Bu belirtiler, iş ve kişisel hayat arasındaki dengeyi sağlamakta güçlük çeken kişilerde daha sık görülür.

Tükenmişlik sendromunun etkileri sadece iş yaşamını değil, genel yaşam kalitesini de olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle, bu durumla başa çıkmak ve önlem almak önemlidir. Bunun için stres yönetimi teknikleri, iş ve özel hayat dengesini kurma, destek almak gibi yöntemler etkili olabilir.

TÜKENMİŞLİK SENDROMU NASIL ANLAŞILIR?

Tükenmişlik sendromunun tanısı konulabilmesi için hastanın detaylı bir şekilde öyküsünün dinlenmesi gerekir. Psikiyatr ve psikologlar tarafından yapılacak olan görüşme ve muayeneler sonucunda semptomların olduğundan şüphelenildiği durumlarda tükenmişlik sendromu testi olarak da bilinen Maslach Tükenmişlik Ölçeği (MBI) uygulanır.

Başarısızlık, duygusal tükenmişlik hissi, çevreye karşı duyarsızlaşma gibi konuların test edilmesini ve ölçülmesini sağlayan bu envanter, cevapların puanlandırılması ile belirli bir skor elde edilir. Elde edilen skor sayesinde kişide tükenmişlik sendromu olup olmadığı, varsa da hangi düzeyde olduğu anlaşılır. Bu nedenle psikolojik muayenenin detaylı bir şekilde yapılması gerekir. Tedavinin doğru yapılması ve amacına ulaşabilmesi için hastaların kendilerine yönlendirilen soruları tam ve eksiksiz bir şekilde doğru cevaplandırması gerekir.

TÜKENMİŞLİK SENDROMU TEDAVİSİ

Tükenmişlik sendromu, bireyin hayatını alt üst etse de bu hastalığın belirli bir tedavisi bulunuyor. Fakat pek çok insan yaşadığı bu duyguları ciddiye alarak bir sağlık kuruluşuna başvurmaktan kaçınıyor. Tedavi süreci kişiden kişiye göre değişiyor. Sendromun ilerlemişlik düzeyine göre tedavinin yöntemi değişir.

Semptomlar çok şiddetli değilse kişinin kendi alacağı önlemler, iş hayatında ve sosyal hayatında yapacağı düzenlemeler ile büyük ölçüde ortadan kaldırılabilir. Ama bunun sağlanabilmesi için kişinin ruh sağlığına ilişkin tüm muayenelerin dikkatli bir şekilde yapılmış olması gerekir. Sendromun aşırı şekilde şiddetlenmiş olduğu kişilerde, kişinin iş ya da sosyal hayatına devam edememesi ve çok etkilenmesi durumunda ise, hekim tarafından ilaç tedavisi önerilebilir.

Kişinin, iş hayatında aklında büyüttüğü şeyleri, mesai dışında kendi içinde halletmeye çalışması gerekir. Tükenmişlik sendromunun tedavisinde, düzenli bir uyku düzeni ve dengeli beslenmek çok önemlidir. Aynı zamanda yeterli miktarda dinlenmek, spor yapmak ve size mutluluk verecek şeylerle kafanızı meşgul etmek tedavinin başarıya ulaşmasına yardımcı olur.