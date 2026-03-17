Fenerbahçe moral bulmak istiyor! İşte Tedesco'nun Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. Sarı-lacivertliler, bu mücadeleden mutlaka 3 puanla ayrılarak Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük deplasmanından alınan 2-0'lık mağlubiyet sonrası taraftarlarına moral vermek istiyor. Teknik Direktör Domenico Tedesco ve Kanarya için oldukça kritik olan bu maç öncesi tüm detaylar haberimizde...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2026 Salı 06:50
Gaziantep maçıyla birlikte galibiyet serisine başlayalım. Taraftarımıza, camiamıza ve yönetimimize borcumuz var. Kazanalım ve 8 haftalık yarışın ilk adımını atalım. Bu maç çok kritik. Üç puanı alacak kalitede olduğunuz biliyorum."
SON 11 MAÇI FENERBAHÇE KAZANDI
Sarı-lacivertliler, kırmızı-siyahlılara karşı oynadığı son 11 maçta da üstünlük kurdu. İstanbul temsilcisi, 8'i Süper Lig, 3'ü Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere bu süreçteki müsabakaların tamamında sahadan galibiyetle ayrıldı. Gaziantep ekibi ise Fenerbahçe'ye karşı son galibiyetini 13 Aralık 2021'de 3-2'lik skorla aldı.
HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI
Fenerbahçe, dün yaptığı idmanla Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ana bölümünde karşılaşmanın taktik çalışması üzerinde duruldu.
LİGDE 14. RANDEVU
Fenerbahçe ile Gaziantep FK, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 13 kez rakip oldu. Sarı-lacivertliler, 2019-2020 sezonundan itibaren Süper Lig'de mücadele eden rakibine karşı galibiyet sayılarında 11'e 2 üstün bulunuyor. Bu süreçte Kanarya'nın 34 golüne, Gaziantep temsilcisi 13 golle karşılık verdi.
BU SEZON 3. KEZ
İki ekip son olarak 12 gün önce Gaziantep FK'nın ev sahipliğinde Ziraat Türkiye Kupası grup maçında kozlarını paylaştı. Fenerbahçe, sahadan 4-0'lık skorla ayrıldı. Ligin ilk yarısında yine güney temsilcisinin sahasındaki mücadele de sarı-lacivertlilerin 4-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.
İÇERİDE 6'DA 6 YAPTI
Fenerbahçe'nin, rakibine karşı ligde sahasında puan kaybı bulunmuyor. İki ekibin bugüne dek ligde Kadıköy'de oynadıkları 6 maçın tamamını sarı-lacivertliler kazandı. Fenerbahçe, bu maçlarda rakip fileleri 19 kez havalandırırken, kalesinde 5 gol gördü.
4 HAFTADA 7 PUAN KAYBETTİ
Son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla birlikte lider Galatasaray'ın 7 puan gerisine düşen sarı-lacivertlilerin namağlup serisi de geçtiğimiz cuma günü Fatih Karagümrük maçıyla sonlandı. Tedesco'nun öğrencileri son 4 lig maçında 1 kez kazanırken, 7 puan kaybetti.
İŞTE F.BAHÇE-GAZİANTEP FK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ:
Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Yiğit Efe, Oosterwolde, Brown, Guendouzi, Kante, Musaba, Asensio, Kerem, Cherif
Gaziantep FK: Burak, Perez, Abena, Tayyip Talha, Sorescu, Camara, Ogün, Yusuf, Kozlowski, Maxim, Bayo
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
