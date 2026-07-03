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Haberler Galatasaray Sezonun ilk transfer çalımı Galatasaray'dan! Beşiktaş'ın gözdesiydi

Sezonun ilk transfer çalımı Galatasaray'dan! Beşiktaş'ın gözdesiydi

Transferin sessiz takmı Galatasaray'dan flaş hamle... Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği oyuncu için hamle yapan Aslan, bu transferi hemen bitirmek istiyor. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2026 13:39 Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2026 14:10
Sezon ilk transfer çalımı Galatasaray'dan! Beşiktaş'ın gözdesiydi

Temmuz ayında transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da yabancı kuralının 10+4'e düşmesinden sonra planlamada da değişiklikler oldu.

Sezon ilk transfer çalımı Galatasaray'dan! Beşiktaş'ın gözdesiydi

Yerli futbolculara öncelik vermeye hazırlanan sarı-kırmızılılarda flaş bir gelişme yaşandı.

Sezon ilk transfer çalımı Galatasaray'dan! Beşiktaş'ın gözdesiydi

Aslan 32 kez A Milli Takım forması da giyen 28 yaşındaki orta saha Salih Özcan ile ilgilenmeye başladı.

Sezon ilk transfer çalımı Galatasaray'dan! Beşiktaş'ın gözdesiydi

Orta saha rotasyonunu ve yabancı sayısını düşünerek böyle bir hamle yapma kararı alan Cimbom, oyuncu ile görüşmelere başladı.

Sezon ilk transfer çalımı Galatasaray'dan! Beşiktaş'ın gözdesiydi

Bundesliga temsilcisi Borussia Dortmund ile sözleşmesi biten Salih, 1 Temmuz itibariyle serbest kaldı.

Sezon ilk transfer çalımı Galatasaray'dan! Beşiktaş'ın gözdesiydi

KONTENJAN İÇİN ÖNEMLİ

Fotomaç'ın haberine göre, bonservisini eline alan ve istediği takıma gitmekte özgür olan Salih Özcan, Türkiye'ye gelmeye çok sıcak bakıyor.

Sezon ilk transfer çalımı Galatasaray'dan! Beşiktaş'ın gözdesiydi

Yerli kontenjanında yer alması ve bonservis bedeli ödemeyecek olması teknik heyet ve yönetimi rahatlatıyor.

Sezon ilk transfer çalımı Galatasaray'dan! Beşiktaş'ın gözdesiydi

Galatasaray'ın ezeli rakiplerinden Beşiktaş'ın da yakından ilgilendiği ve resmi teklifte bulunduğu Salih'le ilgili bir transfer derbisi yaşanacak.

Sezon ilk transfer çalımı Galatasaray'dan! Beşiktaş'ın gözdesiydi

Özellikle yabancı kontenjanında yer açmaya çalışan kulüpler için Salih Özcan önemli bir fırsat transferi olarak dikkat çekiyor.

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