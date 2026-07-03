Sezonun ilk transfer çalımı Galatasaray'dan! Beşiktaş'ın gözdesiydi
Transferin sessiz takmı Galatasaray'dan flaş hamle... Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği oyuncu için hamle yapan Aslan, bu transferi hemen bitirmek istiyor. İşte ayrıntılar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2026 13:39 Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2026 14:10
Orta saha rotasyonunu ve yabancı sayısını düşünerek böyle bir hamle yapma kararı alan Cimbom, oyuncu ile görüşmelere başladı.
Bundesliga temsilcisi Borussia Dortmund ile sözleşmesi biten Salih, 1 Temmuz itibariyle serbest kaldı.
KONTENJAN İÇİN ÖNEMLİ
Fotomaç'ın haberine göre, bonservisini eline alan ve istediği takıma gitmekte özgür olan Salih Özcan, Türkiye'ye gelmeye çok sıcak bakıyor.
Yerli kontenjanında yer alması ve bonservis bedeli ödemeyecek olması teknik heyet ve yönetimi rahatlatıyor.
Galatasaray'ın ezeli rakiplerinden Beşiktaş'ın da yakından ilgilendiği ve resmi teklifte bulunduğu Salih'le ilgili bir transfer derbisi yaşanacak.
Özellikle yabancı kontenjanında yer açmaya çalışan kulüpler için Salih Özcan önemli bir fırsat transferi olarak dikkat çekiyor.
Salih geçen sezon 12 maçta yalnızca 74 dakika oynadı.
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