Sezonun ilk transfer çalımı Galatasaray'dan! Beşiktaş'ın gözdesiydi

Yerli kontenjanında yer alması ve bonservis bedeli ödemeyecek olması teknik heyet ve yönetimi rahatlatıyor.

Galatasaray'ın ezeli rakiplerinden Beşiktaş'ın da yakından ilgilendiği ve resmi teklifte bulunduğu Salih'le ilgili bir transfer derbisi yaşanacak.