TRABZONSPOR HABERLERİ - Fatih Tekke'den flaş transfer sözleri!

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, A Spor'un konuğu oldu. Tekke, geçtiğimiz sezon değerlendirmesi, transfer ve oyuncuları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"İLK GELDİĞİMDE ENDİŞELERİM ÇOK FAZLAYDI"

"Nereden bakarsanız bakın, geldiğimiz günkü durumu ben daha dün gibi hatırlıyorum ve onu hiç unutacak da değilim açıkçası. Gerçekten insanların çoğunun doğal olarak bilemeyeceği bir durumdaydı. İlk geldiğimde de açıkçası endişelerim çok fazla oldu. Çünkü gerçekten hem takımın oluşma şekli, birbirine yakın oyuncu tiplemeleri ve deplasmanda galibiyeti olmayan bir takımdık."

"YÜRÜMEYİ BİLEN OYUNCU BİLE 3-5 MİLYON İSTİYOR"

"Sezon başında çok eleştirilen, "Buna bu kadar para verilir mi?" denilen rakamlar artık komik kalıyor. Yürümeyi bilen oyuncu bile Türkiye'ye gelmek için 3 milyon, 5 milyon istiyor. Bu Trabzon'un sorunu değil Türk futbolunun sorunu."

"ALDIĞIMIZ ÇOĞU OYUNCU İÇİMİZE SİNDİ"

"Aldığımız çoğu oyuncu içimize sindi. Onlardan çok daha iyileri vardı ama ekonomik koşullar nedeniyle de olmadı. Bir hedef belirleme ve bu oyunun başlangıcı var. Sezon başında herkesin "3-4 haftada ne olacak?" gibi belli düşünceleri var ve hepsinin de psikolojik durumları var. O ilk periyot iyi geçti.

"OULAI'Yİ 10 SANİYEDE ALDIM"

"Sezon başına geldiğimizde 20 ya da 25 oyuncu kiralık ya da satılık olarak ayrılması söz konusuydu. Birçok ihtiyaç görülen bölge vardı. Çok zordu. 2-3 gün önce saydım; sadece başkanımızla 395'in üzerinde oyuncu birbirimize paylaştık. Teknik adam olarak doğru bir şey olmasa bile 500'e yakın oyuncu izlendi. O günleri nasıl atlattık. Allah bize yardım etti. Oulai'yi 10 saniye içerisinde aldım. Scout'taki arkadaşlarımızın bize önerdikleri var. Bizim benim ve ekibimin ciddi çalışmaları var. Daha iyi kadro kurabilirdik; oyuncu olmadı, gelmek istemedi. Olumlu olanlarda oldu. Transferde istediğimizden uzak gibi gözükse de genelde içimize sinen oyuncuları alabildik. Onlardan çok daha iyileri vardı ama ekonomik koşullar nedeni ile olmadı."

"MAÇLARIN ÇOĞUNDA UĞURCAN YILDIZLAŞIYORDU"

"Uğurcan Çakır, bizden önceki dönemde maçların çoğunda maçın yıldızıydı.Çok hata yaptık, çok geçiş verdik ama genel hatlarıyla kalemize gelen top sayısı, bence önceki senelere göre çok daha az.

"TRANSFERDE DAHA FAZLA HATA YAPMIŞ OLMAMIZ LAZIMDI"

"Bana göre transferde geçen sezon daha fazla hata yapmış olmamız lazımdı. Çünkü transfer yapış şeklimiz çok hızlı olması gerekiyordu. Genel hatlarıyla baktığımızda Trabzonspor'un bugünkü değeri 150 milyon euroya yakın. Bu, Trabzonspor tarihinde yok."

"GALATASARAY VE FENERBAHÇE'Yİ GEÇEBİLİRDİK"

Totalde baktığımızda bir senede geldiğimiz nokta şu an gerçeği yansıtmıyor ama bir senede bu noktaya gelmek, şaşırtıcı şekilde çok olumlu. Biz Galatasaray ve Fenerbahçe'yle geçebilirdik, bu hissi verdik ve bu çok önemliydi.

"1 OYUNCUYA 100-150 MİLYON EURO VEREMEYİZ"

"Benim kendi dünyamda 'Şunu yapacağız' diye bir cümle yoktur. Ben 7/24 çalışıyorum. Dua ediyorum. Elimden gelen her şeyi yapıyorum. Sonrasında gerisi Allah'a kalmış diyorum. Bakın, işin gerçek tarafı var. Trabzonspor'da beklentinin ne olduğunu anlamayacak kadar aklımızı kaybetmedik. Burada sorun yok. Şunu söylüyorum, 'Bizi, diğerlerine bakarak tarif etmekten vazgeçelim.' Bizim durumumuz o değil. Biz oralarda değiliz. 1 oyuncuya 100-150 milyon euro verecek durumda değiliz. Bir oyuncuya yıllık 10-15 milyon euro maaş verecek durumda değiliz. Bize bunu yapmayın."

"DOĞRU KADRO, DOĞRU HEDEF"

"Gelecek sezon için hedefimiz doğru kadro, doğru hedef. Sorunla örtüşmüyor gibi gözüküyor ama doğru kadro, doğru hedef. Avrupa Ligi'nde devam edeceğiz ama Konferans Ligi olursa oradan da devam edeceğiz. İnsanların beklentilerinin üstünde bir şeyler başarmamız lazım. Avrupa Ligi'nde oynayan takımların durumları var. Net, çok gerçekçi. Şu anki mevcut durumumuzun, onlarla yarışacak durumda olduğunu düşünmüyorum."

TRANSFER HAKKINDA

"İyi bir stoper arıyoruz. 6 numaraya takviye gerekiyor. Sağ kanat arıyoruz, 7 milyon Euro maaşlar isteniyor bu paraları veremeyiz. İyi santrforla çok pahalı."

"KİMSE AKLIMIZI HAFİFE ALMASIN"

"Kimse bizim aklımızı hafife almasın. Bizim aklımız kimseden geri değil. Ben hayatımda hep 1'i oynadım; hocalıkta, oyunculukta fark etmez. Olamadım mı? Ama denedim, yine denedim. Burada gerçekten çok çalışıyoruz. En doğru kararları almaya çalışıyoruz. Bunu yaparken güllük gülistanlık bir ortamda yapmıyoruz. Hala daha neler deniyor… 'Maç sattı' dediler bize ya, demediler mi? ' Neler demiyorlar… 'Hocam bunlarla ilgilenme.' Allah Allah, onunla ilgilenme, neyle ilgilenelim? Biz insan değil miyiz? Trabzonspor'un lehine oluşabilecek ne varsa o yüzden buradayım. Trabzonspor hocası olarak ben mutlu değilim ki. Biriniz bana sordunuz mu, 'Hocam mutlu musunuz?' diye. Hayır, değilim. Çalışıyorum, çalışmak zorundayım. Trabzonspor'un iyi olabilmesi için çalışmak zorundayım."

FATİH TEKKE İLE KISA KISA

"Futbolcu olmasaydınız ne yapmak isterdiniz?"

Fatih Tekke: "Dağlarda çoban olmak isterdim."

Bugünkü futbolun en büyük yalanı nedir?

Fatih Tekke: "Sosyal medya."