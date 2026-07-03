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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Nathan Ake transferini resmen açıkladı!

Fenerbahçe Nathan Ake transferini resmen açıkladı!

Son dakika haberi: Fenerbahçe, Manchester City forması giyen Nathan Ake’yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2026 17:43 Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2026 18:18
Fenerbahçe Nathan Ake transferini resmen açıkladı!

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, savunma hattına Manchester City'nin Hollandalı stoperi Nathan Ake'yi transfer etti.

Sarı-lacivertli ekibin futboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Cihan Kamer katıldığı radyo programında transferi açıklarken, kulübün sanal medya hesaplarından da transfer duyuruldu. Kamer ayrıca bundan sonra transferlerin ilk olarak Fenerbahçe Radyo ve FB TV üzerinden açıklanacağını da dile getirdi.

Fenerbahçe'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Hollanda Milli Takımı oyuncusu Nathan Ake ile anlaşmaya varmış ve futbolcu ile sözleşme imzalamıştır. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda forma giyen oyuncumuz, izin sürecinin ardından Avusturya kampında takımımıza katılacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.

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