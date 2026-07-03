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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe İngiliz gazeteci duyurdu! İşte Fenerbahçe'nin yeni transferi Nathan Ake'nin bonservis bedeli

İngiliz gazeteci duyurdu! İşte Fenerbahçe'nin yeni transferi Nathan Ake'nin bonservis bedeli

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Manchester City forması giyen Nathan Ake'yi transfer ettiğini açıkladı. İngiliz basını, sarı-lacivertlilerin Hollandalı savunma oyuncusu için Manchester City'ye ödeyeceği bonservis bedelini duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2026 19:47
İngiliz gazeteci duyurdu! İşte Fenerbahçe'nin yeni transferi Nathan Ake'nin bonservis bedeli

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

İngiliz gazeteci duyurdu! İşte Fenerbahçe'nin yeni transferi Nathan Ake'nin bonservis bedeli

Yaz transfer döneminde şu ana kadar Vedat Muriqi ve Amara Diouf'u kadrosuna katan sarı-lacivertlileri bir transferi daha açıkladı.

İngiliz gazeteci duyurdu! İşte Fenerbahçe'nin yeni transferi Nathan Ake'nin bonservis bedeli

Fenerbahçe, savunma hattına Manchester City'nin Hollandalı stoperi Nathan Ake'yi transfer etti.

İngiliz gazeteci duyurdu! İşte Fenerbahçe'nin yeni transferi Nathan Ake'nin bonservis bedeli

Sarı-lacivertli ekibin futboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Cihan Kamer katıldığı radyo programında transferi açıklarken, kulübün sanal medya hesaplarından da transfer duyuruldu.

İngiliz gazeteci duyurdu! İşte Fenerbahçe'nin yeni transferi Nathan Ake'nin bonservis bedeli

Kamer ayrıca bundan sonra transferlerin ilk olarak Fenerbahçe Radyo ve FB TV üzerinden açıklanacağını da dile getirdi.

İngiliz gazeteci duyurdu! İşte Fenerbahçe'nin yeni transferi Nathan Ake'nin bonservis bedeli

Fenerbahçe'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Hollanda Milli Takımı oyuncusu Nathan Ake ile anlaşmaya varmış ve futbolcu ile sözleşme imzalamıştır. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda forma giyen oyuncumuz, izin sürecinin ardından Avusturya kampında takımımıza katılacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.

İngiliz gazeteci duyurdu! İşte Fenerbahçe'nin yeni transferi Nathan Ake'nin bonservis bedeli

Sarı-lacivertlilerin deneyimli savunma oyuncusu için ne kadar bonservis ebedeli ödeyeceği merak konusu olmuştu.

İngiliz gazeteci duyurdu! İşte Fenerbahçe'nin yeni transferi Nathan Ake'nin bonservis bedeli

Daily Mail muhabiri Jack Gaughan, Fenerbahçe'nin Nathan Ake için ödeyeceği bonservis bedelini açıkladı.

İngiliz gazeteci duyurdu! İşte Fenerbahçe'nin yeni transferi Nathan Ake'nin bonservis bedeli

7 MİLYON POUND BONSERVİS + 1 MİLYON POUND BONUS

Gaughan, Manchester City'nin sarı-lacivertlilerle Hollandalı stoper için 7 milyon pound bonservis bedeli + 1.5 milyon pound bonus olan bir transfer ücreti konusunda görüşmelerini sürdürdüğünü yazdı.

İngiliz gazeteci duyurdu! İşte Fenerbahçe'nin yeni transferi Nathan Ake'nin bonservis bedeli

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