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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den flaş karar! N'Golo Kante...

Fenerbahçe'den flaş karar! N'Golo Kante...

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını tam gaz sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişme... Sarı lacivertliler, tecrübeli oyuncusu N'Golo Kante ile ilgili flaş bir karar aldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2026 14:06
Fenerbahçe'den flaş karar! N'Golo Kante...

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi maaş bütçesiyle ilgili önemli bir adım daha atılacak.

Fenerbahçe'den flaş karar! N'Golo Kante...

Sarı-lacivertli yönetim, yıldız futbolcu N'Golo Kante ile Dünya Kupası'nın ardından bir görüşme gerçekleştirecek.

Fenerbahçe'den flaş karar! N'Golo Kante...

Yönetim, takım içerisindeki maaş dengesini yeniden oluşturmayı hedeflerken yıllık 11 milyon Euro net kazanan Fransız yıldızın ücretini yüksek buluyor.

Fenerbahçe'den flaş karar! N'Golo Kante...

Bu nedenle 35 yaşındaki Kante'den maaşında indirime gitmesi talep edilecek.

Fenerbahçe'den flaş karar! N'Golo Kante...

Sabah'ın haberine göre, taraflar arasında yapılacak görüşmenin, deneyimli orta saha oyuncusunun geleceği açısından belirleyici olması bekleniyor.

Fenerbahçe'den flaş karar! N'Golo Kante...

2 SEZONLUK KONTRAT

Geçen sezonun devre arasında Suudi arabistan ekibi Al Ittihad'dan transfer edilen oyuncuya bonservis bedeli ödenmedi.

Fenerbahçe'den flaş karar! N'Golo Kante...

Ancak 14.4 milyon Euro imza parası alan Fransız futbolcunun ayrıca forma satışından da payı bulunuyor.

Fenerbahçe'den flaş karar! N'Golo Kante...

Kante ile F.Bahçe arasındaki kontrat 30 Haziran 2028'de sona erecek.

Fenerbahçe'den flaş karar! N'Golo Kante...

DÜNYA KUPASI'NDA FORMA YÜZÜ GÖREMEDİ

Fransa Milli Takımı'nın en deneyimli isimlerinden biri olarak dikkat çeken Kante, kariyerinde 69 kez milli forma ile sahaya çıktı. 2 kez fileleri havalandıran Mali asıllı oyuncu, 3 defa da asist katkısı sağladı.

Fenerbahçe'den flaş karar! N'Golo Kante...

2018'de kazanılan Dünya Kupası'nda da kadroda yer alan oyuncu 2026 turnuvası için de takıma dahil edildi. Deneyimi ile teknik direktör Didier Deschamps'ın en çok güvendiği isimlerden biri olan 35 yaşındaki orta saha, gruptaki Norveç, Irak ve Senegal maçlarının yanı sıra son 32 turundaki İsveç mücadelesinde de forma şansı bulamadı. 0 dakika ile turnuvaya devam ediyor.

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