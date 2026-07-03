Fenerbahçe'den flaş karar! N'Golo Kante...
Yeni sezon öncesi hazırlıklarını tam gaz sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişme... Sarı lacivertliler, tecrübeli oyuncusu N'Golo Kante ile ilgili flaş bir karar aldı. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2026 14:06
Bu nedenle 35 yaşındaki Kante'den maaşında indirime gitmesi talep edilecek.
Sabah'ın haberine göre, taraflar arasında yapılacak görüşmenin, deneyimli orta saha oyuncusunun geleceği açısından belirleyici olması bekleniyor.
2 SEZONLUK KONTRAT
Geçen sezonun devre arasında Suudi arabistan ekibi Al Ittihad'dan transfer edilen oyuncuya bonservis bedeli ödenmedi.
Ancak 14.4 milyon Euro imza parası alan Fransız futbolcunun ayrıca forma satışından da payı bulunuyor.
Kante ile F.Bahçe arasındaki kontrat 30 Haziran 2028'de sona erecek.
DÜNYA KUPASI'NDA FORMA YÜZÜ GÖREMEDİ
Fransa Milli Takımı'nın en deneyimli isimlerinden biri olarak dikkat çeken Kante, kariyerinde 69 kez milli forma ile sahaya çıktı. 2 kez fileleri havalandıran Mali asıllı oyuncu, 3 defa da asist katkısı sağladı.
2018'de kazanılan Dünya Kupası'nda da kadroda yer alan oyuncu 2026 turnuvası için de takıma dahil edildi. Deneyimi ile teknik direktör Didier Deschamps'ın en çok güvendiği isimlerden biri olan 35 yaşındaki orta saha, gruptaki Norveç, Irak ve Senegal maçlarının yanı sıra son 32 turundaki İsveç mücadelesinde de forma şansı bulamadı. 0 dakika ile turnuvaya devam ediyor.
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