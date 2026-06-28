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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Marcus Rashford kararını verdi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Marcus Rashford kararını verdi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yaz transfer dönemi listesinde yer alan Marcus Rashford ile ilgili yaşanan gelişme taraftarları heyecanlandırdı. Maaşından fedakarlıkta bulunmaya hazırlanan yıldız oyuncu, kariyerine devam edeceği yere karar verdi. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2026 12:13
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Marcus Rashford kararını verdi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Trendyol Süper Lig'de sezonun noktalanması ile birlikte transfer çalışmalarına yoğunlaşan Fenerbahçe ve Galatasaray, Marcus Rashford transferinde karşı karşıya geldi.

Marcus Rashford kararını verdi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Sol kanada yapacağı takviye ile hücum hattını güçlendirmeyi hedefleyen ezeli rakipler, İngiliz oyuncuyu yakın takibe aldı.

Marcus Rashford kararını verdi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Geçtiğimiz sezonu Barcelona'da kiralık olarak geçiren Rashford, sezonun sona ermesi ile birlikte Manchester United'a geri dönmüştü.

Marcus Rashford kararını verdi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

La Liga devinin İngiliz futbolcuyu takımda tutmaya yönelik hamle yapıp yapmayacağı merak konusuydu.

Marcus Rashford kararını verdi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Ada basınında yer alan haberde; Barcelona'nın Rashford'ı gelecek sezonun kadro planlamasına dahil etmediği belirtilirken transferde dikkat çeken gelişmeler yaşandı.

Marcus Rashford kararını verdi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

TOTTENHAM DEVREYE GİRDİ

Premier Lig'de kendini kanıtlamış oyuncularla kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Tottenham, Rashford'ı yaz transfer dönemi listesinin üst sıralarına yazdı.

Marcus Rashford kararını verdi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Oyuncunun yaklaşık 45 milyon euro'luk serbest kalma maddesini ödemek istemeyen Tottenham, Manchester United'a sunmak üzere bir teklif hazırlıyor.

Marcus Rashford kararını verdi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

MAAŞ PROBLEMİ

Öte yandan Kırmızı Şeytanlar, Rashford ile yolları ayırmayı ve 19,5 milyon euro'luk maaş yükünden kurtulmayı planlıyor.

Marcus Rashford kararını verdi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Bir sonraki takımını kariyerinin dönüm noktası haline getirmek isteyen 28 yaşındaki yıldız, maaşında fedakarlıkta bulunmaya hazır.

Marcus Rashford kararını verdi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

İNGİLTERE'DE KALMAYACAK

Yetenekli kanat oyuncusu, Premier Lig'de yakın zamanda Manchester United dışında bir takımda forma giymeyi düşünmüyor. Barcelona'da yoluna devam etmek isteyen Rashford, bu ihtimalin de sıfıra yaklaşması ile birlikte transferde kararını verdi.

Marcus Rashford kararını verdi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

İngiliz futbolcu, kariyerine yurt dışında devam etmek istiyor. Bu noktada Bayern Münih'in oyuncuya olan ilgisinin belirleyici olabileceği vurgulanıyor.

Marcus Rashford kararını verdi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

MANU'DA HEDEF EDERSON

Rashford'ın takımdan ayrılması durumunda mali anlamda rahatlayacak olan Manchester United, daha önce adı Galatasaray ile anılan Ederson için Atalanta ile pazarlıklara başlayacak.

Marcus Rashford kararını verdi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

BARCELONA MACERASI

Geçtiğimiz sezon Barcelona forması ile 49 maça çıkan yetenekli oyuncu, toplamda 14 kez topu ağlarla buluşturmuş ve 14 asist katkısı sunmuştu.

Marcus Rashford kararını verdi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

DÜNYA KUPASI PERFORMANSI

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda İngiltere Milli Takımı ile boy gösteren Marcus Rashord, grup aşamasında toplamda 115 dakika sahada kaldı ve 1 gol katkısı sundu.

Marcus Rashford kararını verdi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Oyuncunun güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösteriliyor. Rashord, 2020/21 sezonunda 85 milyon euro ile kariyerinin en yüksek piyasa değerine ulaşmıştı.

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