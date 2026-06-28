İNGİLTERE'DE KALMAYACAK Yetenekli kanat oyuncusu, Premier Lig'de yakın zamanda Manchester United dışında bir takımda forma giymeyi düşünmüyor. Barcelona'da yoluna devam etmek isteyen Rashford, bu ihtimalin de sıfıra yaklaşması ile birlikte transferde kararını verdi.

İngiliz futbolcu, kariyerine yurt dışında devam etmek istiyor. Bu noktada Bayern Münih'in oyuncuya olan ilgisinin belirleyici olabileceği vurgulanıyor.