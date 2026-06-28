Marcus Rashford kararını verdi! Fenerbahçe ve Galatasaray...
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yaz transfer dönemi listesinde yer alan Marcus Rashford ile ilgili yaşanan gelişme taraftarları heyecanlandırdı. Maaşından fedakarlıkta bulunmaya hazırlanan yıldız oyuncu, kariyerine devam edeceği yere karar verdi. İşte detaylar...
Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2026 12:13
La Liga devinin İngiliz futbolcuyu takımda tutmaya yönelik hamle yapıp yapmayacağı merak konusuydu.
Ada basınında yer alan haberde; Barcelona'nın Rashford'ı gelecek sezonun kadro planlamasına dahil etmediği belirtilirken transferde dikkat çeken gelişmeler yaşandı.
TOTTENHAM DEVREYE GİRDİ
Premier Lig'de kendini kanıtlamış oyuncularla kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Tottenham, Rashford'ı yaz transfer dönemi listesinin üst sıralarına yazdı.
Oyuncunun yaklaşık 45 milyon euro'luk serbest kalma maddesini ödemek istemeyen Tottenham, Manchester United'a sunmak üzere bir teklif hazırlıyor.
MAAŞ PROBLEMİ
Öte yandan Kırmızı Şeytanlar, Rashford ile yolları ayırmayı ve 19,5 milyon euro'luk maaş yükünden kurtulmayı planlıyor.
Bir sonraki takımını kariyerinin dönüm noktası haline getirmek isteyen 28 yaşındaki yıldız, maaşında fedakarlıkta bulunmaya hazır.
İNGİLTERE'DE KALMAYACAK
Yetenekli kanat oyuncusu, Premier Lig'de yakın zamanda Manchester United dışında bir takımda forma giymeyi düşünmüyor. Barcelona'da yoluna devam etmek isteyen Rashford, bu ihtimalin de sıfıra yaklaşması ile birlikte transferde kararını verdi.
İngiliz futbolcu, kariyerine yurt dışında devam etmek istiyor. Bu noktada Bayern Münih'in oyuncuya olan ilgisinin belirleyici olabileceği vurgulanıyor.
MANU'DA HEDEF EDERSON
Rashford'ın takımdan ayrılması durumunda mali anlamda rahatlayacak olan Manchester United, daha önce adı Galatasaray ile anılan Ederson için Atalanta ile pazarlıklara başlayacak.
BARCELONA MACERASI
Geçtiğimiz sezon Barcelona forması ile 49 maça çıkan yetenekli oyuncu, toplamda 14 kez topu ağlarla buluşturmuş ve 14 asist katkısı sunmuştu.
DÜNYA KUPASI PERFORMANSI
FIFA 2026 Dünya Kupası'nda İngiltere Milli Takımı ile boy gösteren Marcus Rashord, grup aşamasında toplamda 115 dakika sahada kaldı ve 1 gol katkısı sundu.
Oyuncunun güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösteriliyor. Rashord, 2020/21 sezonunda 85 milyon euro ile kariyerinin en yüksek piyasa değerine ulaşmıştı.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.