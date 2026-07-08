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Haberler Beşiktaş SON DAKİKA: Beşiktaş Ersin Destanoğlu'na veda etti!

SON DAKİKA: Beşiktaş Ersin Destanoğlu'na veda etti!

Beşiktaş, 25 yaşındaki kaleci Ersin Destanoğlu ile yollarını ayırdığını açıkladı. Siyah beyazlı kulüp sözleşmesi sona eren file bekçisine sosyal medyadan veda etti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK Spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2026 14:31 Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2026 15:11
SON DAKİKA: Beşiktaş Ersin Destanoğlu'na veda etti!

Beşiktaş Kulübü, altyapısından yetişen kaleci Ersin Destanoğlu için veda mesajı yayımladı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, 25 yaşındaki file bekçisinin müsabakalardaki performansından görüntülere yer verilerek, "Her şey için teşekkürler Ersin." ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş altyapısından yetişen Ersin, 2018'de yükseldiği A takımda 122 Süper Lig, 15 Türkiye Kupası, 6 UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 UEFA Avrupa Ligi, 4 UEFA Konferans Ligi ve 1 TFF Süper Kupa maçında forma giydi.

Ersin Destanoğlu, siyah-beyazlı formayla 1 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası, 2 TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

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