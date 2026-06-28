Fenerbahçe'de Mason Greenwood gelişmesi! Son söz o isimde
Fenerbahçe'nin yaz transfer dönemi gündeminin üst sıralarında yer alan Mason Greenwood ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Roma'nın transferde UEFA ablukasına alındığı aktarıldı. Ayrıca İngiliz yıldızın transferinde son sözü söyleyecek ismin yakın geçmişte Fatih Karagümrük'te forma giymiş olması dikkat çekti. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2026 10:12
3 yıllık anlaşma sağladığı eski golcüsü Vedat Muriqi'in ardından yönetim, hücum hattına bir takviye daha yapmak üzere kolları sıvadı.
İstanbul devinin gündemindeki isim ise Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'da forma giyen Mason Greenwood oldu.
Fenerbahçe'nin oyuncu tarafıyla anlaşma sağladığı iddia edilirken Fransız ekibi ile süregelen pazarlıklar çıkmaza girdi.
Sarı-lacivertlilerin İngiliz kanat için sunduğu 30 milyon euro'luk teklif "saygısızlık" olarak değerlendirilmişti.
Olympique Marsilya'nın yıldız ismin satışından 55 milyon euro'luk bonservis beklentisi bulunurken transferde sürpriz bir gelişme yaşandı.
Marsilya'nın sahibi Frank McCourt, takımdaki oyuncu satışlarını yönetmesi için Sportif Direktör Medhi Benatia'yı tam yetkiyle görevlendirdi.
Fransız basınında yer alan haberlere göre; 39 yaşındaki Faslı eski futbolcunun masasındaki ilk ve en önemli dosya Mason Greenwood.
Fenerbahçe'nin anlaştığı İngiliz yıldız için kolları sıvayan Benatia, transferi noktalamak adına hamlelerini sıklaştırdı.
2021'de Fatih Karagümrük formasını giyen Benatia için Türk dostlarını devreye sokan Aziz Yıldırım yönetimi, Marsilya'yı ikna edip Greenwood bombasını patlatmak konusunda tüm şartlarını sonuna kadar zorlayacak.
ROMA ÖNCELİKLİ FAKAT...
Haberde ayrıca Roma-Greenwood dosyasına ilişkin, "Roma, Greenwood ile birkaç haftadır ilgileniyor. En istekli kulüp onlardı, ancak UEFA'nın incelemesi altındalar, bu yüzden harekete geçmeden önce oyuncu satmaları gerekiyor." ifadeleri yer aldı.
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