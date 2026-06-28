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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Mason Greenwood gelişmesi! Son söz o isimde

Fenerbahçe'de Mason Greenwood gelişmesi! Son söz o isimde

Fenerbahçe'nin yaz transfer dönemi gündeminin üst sıralarında yer alan Mason Greenwood ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Roma'nın transferde UEFA ablukasına alındığı aktarıldı. Ayrıca İngiliz yıldızın transferinde son sözü söyleyecek ismin yakın geçmişte Fatih Karagümrük'te forma giymiş olması dikkat çekti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2026 10:12
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Fenerbahçe'de Mason Greenwood gelişmesi! Son söz o isimde

Başkanlık seçimlerinin ardından teknik direktörlük koltuğuna İsmail Kartal'ı getiren Fenerbahçe, vakit kaybetmeden yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe'de Mason Greenwood gelişmesi! Son söz o isimde

Topuk Yaylası'nda antrenmanlarını sürdüren sarı-lacivertliler, yönünü Temmuz ayında Gornik Zabrze'ye karşı oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu maçlarına çevirdi.

Fenerbahçe'de Mason Greenwood gelişmesi! Son söz o isimde

Öte yandan yaz transfer dönemi boyunca yapacağı takviyeler ile Trendyol Süper Lig'deki şampiyonluk hasretini de sona erdirmek isteyen Kadıköy ekibi, çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Fenerbahçe'de Mason Greenwood gelişmesi! Son söz o isimde


3 yıllık anlaşma sağladığı eski golcüsü Vedat Muriqi'in ardından yönetim, hücum hattına bir takviye daha yapmak üzere kolları sıvadı.

Fenerbahçe'de Mason Greenwood gelişmesi! Son söz o isimde

İstanbul devinin gündemindeki isim ise Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'da forma giyen Mason Greenwood oldu.

Fenerbahçe'de Mason Greenwood gelişmesi! Son söz o isimde

Fenerbahçe'nin oyuncu tarafıyla anlaşma sağladığı iddia edilirken Fransız ekibi ile süregelen pazarlıklar çıkmaza girdi.

Fenerbahçe'de Mason Greenwood gelişmesi! Son söz o isimde

Sarı-lacivertlilerin İngiliz kanat için sunduğu 30 milyon euro'luk teklif "saygısızlık" olarak değerlendirilmişti.

Fenerbahçe'de Mason Greenwood gelişmesi! Son söz o isimde

Olympique Marsilya'nın yıldız ismin satışından 55 milyon euro'luk bonservis beklentisi bulunurken transferde sürpriz bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'de Mason Greenwood gelişmesi! Son söz o isimde

Marsilya'nın sahibi Frank McCourt, takımdaki oyuncu satışlarını yönetmesi için Sportif Direktör Medhi Benatia'yı tam yetkiyle görevlendirdi.

Fenerbahçe'de Mason Greenwood gelişmesi! Son söz o isimde

Fransız basınında yer alan haberlere göre; 39 yaşındaki Faslı eski futbolcunun masasındaki ilk ve en önemli dosya Mason Greenwood.

Fenerbahçe'de Mason Greenwood gelişmesi! Son söz o isimde

Fenerbahçe'nin anlaştığı İngiliz yıldız için kolları sıvayan Benatia, transferi noktalamak adına hamlelerini sıklaştırdı.

Fenerbahçe'de Mason Greenwood gelişmesi! Son söz o isimde

2021'de Fatih Karagümrük formasını giyen Benatia için Türk dostlarını devreye sokan Aziz Yıldırım yönetimi, Marsilya'yı ikna edip Greenwood bombasını patlatmak konusunda tüm şartlarını sonuna kadar zorlayacak.

Fenerbahçe'de Mason Greenwood gelişmesi! Son söz o isimde

ROMA ÖNCELİKLİ FAKAT...

Haberde ayrıca Roma-Greenwood dosyasına ilişkin, "Roma, Greenwood ile birkaç haftadır ilgileniyor. En istekli kulüp onlardı, ancak UEFA'nın incelemesi altındalar, bu yüzden harekete geçmeden önce oyuncu satmaları gerekiyor." ifadeleri yer aldı.

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