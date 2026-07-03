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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Aziz Yıldırım talimat verdi! Fenerbahçe'den sürpriz transfer

Aziz Yıldırım talimat verdi! Fenerbahçe'den sürpriz transfer

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği devam ediyor... Sarı lacivertlilerde bu kez başkan Aziz Yıldırım'ın talimatıyla sürpriz bir transfer yapılabilir. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2026 12:02
Aziz Yıldırım talimat verdi! Fenerbahçe'den sürpriz transfer

Vedat Muriqi'nin yaşadığı sakatlığın ardından Şampiyonlar Ligi eleme maçları öncesinde kadrosuna kaliteli bir santrfor takviyesi yapmak istiyordu...

Azizi Yıldırım talimat verdi! Fenerbahçe'den sürpriz transfer

Fenerbahçe, aradığı o transferi İtalya'da buldu.

Azizi Yıldırım talimat verdi! Fenerbahçe'den sürpriz transfer

Sarı-lacivertli yönetimin uzun süredir yürüttüğü golcü arayışında sona yaklaşıldığı öğrenildi.

Azizi Yıldırım talimat verdi! Fenerbahçe'den sürpriz transfer

Yeni Asır'ın haberine göre; o isim İtalya Milli Takımı'nın yıldız forveti Moise Kean. Fiorentina ile transferin kısa süre içerisinde sonuçlandırılabileceği yönünde Fenerbahçe yönetimine güvence verdi.

Azizi Yıldırım talimat verdi! Fenerbahçe'den sürpriz transfer

DEVREYE GİRECEKLER

İddialara göre Fiorentina'nın sezon başındaki yüksek bonservis beklentisinin karşılık bulmaması, transfer sürecinde dengeleri değiştirdi.

Azizi Yıldırım talimat verdi! Fenerbahçe'den sürpriz transfer

Menajerlerin sarı-lacivertli yöneticilere, "62 milyon Euro'luk beklentiyi düşünmeyin. Yaklaşık 20 milyon Euro seviyesindeki bir teklifle bu transferi hemen bitirebiliriz" mesajını ilettiği öğrenildi.

Azizi Yıldırım talimat verdi! Fenerbahçe'den sürpriz transfer

Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe'nin şartları zorlamaya hazırlandığı ve transferi Şampiyonlar Ligi ön eleme karşılaşmaları başlamadan önce sonuçlandırmak istediği ifade ediliyor.

Azizi Yıldırım talimat verdi! Fenerbahçe'den sürpriz transfer

CAMİADA HEYECAN YARATTI

Henüz 25 yaşında olmasına rağmen Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giyen Moise Kean, kariyerine Juventus altyapısında başladı. Daha sonra Everton ve Paris Saint-Germain formalarını da giyen İtalyan golcü, yeniden Juventus'a döndükten sonra geçtiğimiz sezon Fiorentina'ya transfer oldu.

Azizi Yıldırım talimat verdi! Fenerbahçe'den sürpriz transfer

Güçlü fiziği, patlayıcı sprintleri, savunma arkasına yaptığı koşular ve ceza sahası içerisindeki bitiriciliğiyle dikkat çeken Kean, hem tek santrfor hem de çift forvet düzeninde görev yapabilen çok yönlü bir hücum oyuncusu olarak öne çıkıyor.

Azizi Yıldırım talimat verdi! Fenerbahçe'den sürpriz transfer

Sarı-lacivertli camiada büyük heyecan yaratan bu gelişmenin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

Azizi Yıldırım talimat verdi! Fenerbahçe'den sürpriz transfer

25 GOL ATTI

Geride kalan sezonda Fiorentina formasıyla tüm kulvarlarda 44 resmi karşılaşmaya çıkan Moise Kean, 25 gol atıp 3 asist üreterek kariyerinin en verimli sezonlarından birini geçirdi.

Azizi Yıldırım talimat verdi! Fenerbahçe'den sürpriz transfer

Serie A'da attığı gollerle takımının en önemli hücum silahı olan İtalyan futbolcu, aynı zamanda İtalya Milli Takımı'nın da düzenli olarak tercih edilen santrforları arasında yer alıyor.

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