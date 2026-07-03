Aziz Yıldırım talimat verdi! Fenerbahçe'den sürpriz transfer
Fenerbahçe'de transfer hareketliliği devam ediyor... Sarı lacivertlilerde bu kez başkan Aziz Yıldırım'ın talimatıyla sürpriz bir transfer yapılabilir. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2026 12:02
Yeni Asır'ın haberine göre; o isim İtalya Milli Takımı'nın yıldız forveti Moise Kean. Fiorentina ile transferin kısa süre içerisinde sonuçlandırılabileceği yönünde Fenerbahçe yönetimine güvence verdi.
DEVREYE GİRECEKLER
İddialara göre Fiorentina'nın sezon başındaki yüksek bonservis beklentisinin karşılık bulmaması, transfer sürecinde dengeleri değiştirdi.
Menajerlerin sarı-lacivertli yöneticilere, "62 milyon Euro'luk beklentiyi düşünmeyin. Yaklaşık 20 milyon Euro seviyesindeki bir teklifle bu transferi hemen bitirebiliriz" mesajını ilettiği öğrenildi.
Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe'nin şartları zorlamaya hazırlandığı ve transferi Şampiyonlar Ligi ön eleme karşılaşmaları başlamadan önce sonuçlandırmak istediği ifade ediliyor.
CAMİADA HEYECAN YARATTI
Henüz 25 yaşında olmasına rağmen Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giyen Moise Kean, kariyerine Juventus altyapısında başladı. Daha sonra Everton ve Paris Saint-Germain formalarını da giyen İtalyan golcü, yeniden Juventus'a döndükten sonra geçtiğimiz sezon Fiorentina'ya transfer oldu.
Güçlü fiziği, patlayıcı sprintleri, savunma arkasına yaptığı koşular ve ceza sahası içerisindeki bitiriciliğiyle dikkat çeken Kean, hem tek santrfor hem de çift forvet düzeninde görev yapabilen çok yönlü bir hücum oyuncusu olarak öne çıkıyor.
Sarı-lacivertli camiada büyük heyecan yaratan bu gelişmenin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.
25 GOL ATTI
Geride kalan sezonda Fiorentina formasıyla tüm kulvarlarda 44 resmi karşılaşmaya çıkan Moise Kean, 25 gol atıp 3 asist üreterek kariyerinin en verimli sezonlarından birini geçirdi.
Serie A'da attığı gollerle takımının en önemli hücum silahı olan İtalyan futbolcu, aynı zamanda İtalya Milli Takımı'nın da düzenli olarak tercih edilen santrforları arasında yer alıyor.
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