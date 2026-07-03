Aziz Yıldırım talimat verdi! Fenerbahçe'den sürpriz transfer

Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe'nin şartları zorlamaya hazırlandığı ve transferi Şampiyonlar Ligi ön eleme karşılaşmaları başlamadan önce sonuçlandırmak istediği ifade ediliyor.

Güçlü fiziği, patlayıcı sprintleri, savunma arkasına yaptığı koşular ve ceza sahası içerisindeki bitiriciliğiyle dikkat çeken Kean, hem tek santrfor hem de çift forvet düzeninde görev yapabilen çok yönlü bir hücum oyuncusu olarak öne çıkıyor.