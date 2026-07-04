Galatasaray'da flaş Can Uzun gelişmesi! Yeni teklif ortaya çıktı
Galatasaray, transferde rotayı Can Uzun'a çevirdi. Sarı-kırmızılılar, Eintracht Frankfurt ile görüşmeleri hızlandırırken genç yıldızın da İstanbul'a gelmeye sıcak baktığı belirtildi. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2026 06:50
AİLESİ DE GELMEYE SICAK BAKIYOR
Eintracht Frankfurt'la 2029'a kadar sözleşmesi olan ve piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen Can Uzun, Galatasaray'dan gelen teklifin değerlendirilmesini istiyor. 20 yaşındaki milli yıldızın ailesinin de İstanbul'a gitmeye sıcak baktığı kaydedildi.
İki kulüp arasındaki görüşmeler yoğunlaşırken 1 hafta içerisinde somut adımların gelmesi bekleniyor. A Milli Futbol Takımımız ile Dünya Kupası'na veda eden ve ailesiyle tatilde olan Can Uzun'un tüm transfer gelişmelerini yakından izlediği ifade edildi.
OKAN BURUK İSTİYOR
Sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Okan Buruk, gelecek sezon kadrosunda hücum hattında geniş rotasyon istiyor. Can Uzun'un hücumda birçok farklı mevkiide oynayabilmesi Okan Buruk açısından olumlu karşılanıyor. Aynı zamanda genç yıldızın potansiyelini iyi bilen deneyimli hocanın bu transferi beklediği vurgulandı.
DEVLER LİGİ ETKİSİ
Eintracht Frankurt formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde oynama şansı bulan ve 5 maça çıkan Can Uzun, Galatasaray'ın teklifine de bu nedenle sıcak bakıyor.
Devler Ligi'nde olacak Aslan'da yer almak isteyen 20 yaşındaki yıldız, Avrupa'nın en önemli vitrininde olmayı hedefliyor.
HÜCUMDA JOKER GİBİ
Can Uzun, forvet arkasında oynasa da hücum hattında birçok farklı bölgede forma giyebiliyor.
Sağ kanat ve sol kanatta yer alabilen 20 yaşındaki futbolcu, forvette de şans bulduğunda etkili olabiliyor. Can Uzun, Eintracht Frankurt'ta ve A Milli Futbol Takımımız'da da hücumda birçok bölgede şans buldu.
16 GOLLÜK KATKI YAPTI
Bundesliga temsilcisi Eintracht Frankfurt formasıyla 2025-2026 sezonunda başarılı bir grafik çizen Can Uzun, skor katkısıyla dikkat çekiyor. Alman kulübüyle 28 resmi maçta oynayan Can, 10 gol atarken, 6 da asist yaptı ve 16 gole katkı sundu.
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