AİLESİ DE GELMEYE SICAK BAKIYOR

Eintracht Frankfurt'la 2029'a kadar sözleşmesi olan ve piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen Can Uzun, Galatasaray'dan gelen teklifin değerlendirilmesini istiyor. 20 yaşındaki milli yıldızın ailesinin de İstanbul'a gitmeye sıcak baktığı kaydedildi.