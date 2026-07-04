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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da flaş Can Uzun gelişmesi! Yeni teklif ortaya çıktı

Galatasaray'da flaş Can Uzun gelişmesi! Yeni teklif ortaya çıktı

Galatasaray, transferde rotayı Can Uzun'a çevirdi. Sarı-kırmızılılar, Eintracht Frankfurt ile görüşmeleri hızlandırırken genç yıldızın da İstanbul'a gelmeye sıcak baktığı belirtildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2026 06:50
Galatasaray'da flaş Can Uzun gelişmesi! Transferi çok istiyor

Galatasaray transfer çalışmalarında hızlanma kararı aldı. Sarı-kırmızılılarda en önemli hedeflerden biri Can Uzun olacak.

Galatasaray'da flaş Can Uzun gelişmesi! Transferi çok istiyor

Eintracht Frankfurt'la başlayan görüşmeler ilerledi. Sarı-kırmızılılar 35 milyon euroluk teklifi 40 milyon euroya kadar çıkarmayı düşünüyor.

Galatasaray'da flaş Can Uzun gelişmesi! Transferi çok istiyor

Teknik Direktör Okan Buruk'un kadrosunda görmek istediği 20 yaşındaki 10 numara için tüm planlar hazırlandı. Can Uzun'un da sarı-kırmızılı formayı giymek istediği vurgulandı. Görüşmelerin kısa sürede sonuçlanması amaçlanıyor.

Galatasaray'da flaş Can Uzun gelişmesi! Transferi çok istiyor

AİLESİ DE GELMEYE SICAK BAKIYOR
Eintracht Frankfurt'la 2029'a kadar sözleşmesi olan ve piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen Can Uzun, Galatasaray'dan gelen teklifin değerlendirilmesini istiyor. 20 yaşındaki milli yıldızın ailesinin de İstanbul'a gitmeye sıcak baktığı kaydedildi.

Galatasaray'da flaş Can Uzun gelişmesi! Transferi çok istiyor

İki kulüp arasındaki görüşmeler yoğunlaşırken 1 hafta içerisinde somut adımların gelmesi bekleniyor. A Milli Futbol Takımımız ile Dünya Kupası'na veda eden ve ailesiyle tatilde olan Can Uzun'un tüm transfer gelişmelerini yakından izlediği ifade edildi.

Galatasaray'da flaş Can Uzun gelişmesi! Transferi çok istiyor

OKAN BURUK İSTİYOR
Sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Okan Buruk, gelecek sezon kadrosunda hücum hattında geniş rotasyon istiyor. Can Uzun'un hücumda birçok farklı mevkiide oynayabilmesi Okan Buruk açısından olumlu karşılanıyor. Aynı zamanda genç yıldızın potansiyelini iyi bilen deneyimli hocanın bu transferi beklediği vurgulandı.

Galatasaray'da flaş Can Uzun gelişmesi! Transferi çok istiyor

DEVLER LİGİ ETKİSİ
Eintracht Frankurt formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde oynama şansı bulan ve 5 maça çıkan Can Uzun, Galatasaray'ın teklifine de bu nedenle sıcak bakıyor.

Galatasaray'da flaş Can Uzun gelişmesi! Transferi çok istiyor

Devler Ligi'nde olacak Aslan'da yer almak isteyen 20 yaşındaki yıldız, Avrupa'nın en önemli vitrininde olmayı hedefliyor.

Galatasaray'da flaş Can Uzun gelişmesi! Transferi çok istiyor

HÜCUMDA JOKER GİBİ
Can Uzun, forvet arkasında oynasa da hücum hattında birçok farklı bölgede forma giyebiliyor.

Galatasaray'da flaş Can Uzun gelişmesi! Transferi çok istiyor

Sağ kanat ve sol kanatta yer alabilen 20 yaşındaki futbolcu, forvette de şans bulduğunda etkili olabiliyor. Can Uzun, Eintracht Frankurt'ta ve A Milli Futbol Takımımız'da da hücumda birçok bölgede şans buldu.

Galatasaray'da flaş Can Uzun gelişmesi! Transferi çok istiyor

16 GOLLÜK KATKI YAPTI

Bundesliga temsilcisi Eintracht Frankfurt formasıyla 2025-2026 sezonunda başarılı bir grafik çizen Can Uzun, skor katkısıyla dikkat çekiyor. Alman kulübüyle 28 resmi maçta oynayan Can, 10 gol atarken, 6 da asist yaptı ve 16 gole katkı sundu.

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