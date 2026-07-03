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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray sağ gösterip sol vurdu! Transferde büyük sürpriz...

Galatasaray sağ gösterip sol vurdu! Transferde büyük sürpriz...

Ve Galatasaray'ın orta saha transferini bitirmek için harekete geçtiği ve öğrenildi. İşte adı daha önce Aslan ile anılmamış o futbolcu ve detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2026 15:24
Galatasaray sağ gösterip sol vurdu! Transferde büyük sürpriz...

Yeni sezonda hem Süper Lig hem de Avrupa'da iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Galatasaray'ın gözü tamamen transfere çevrilmiş durumda.

Galatasaray sağ gösterip sol vurdu! Transferde büyük sürpriz...

Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, Şampiyonlar Ligi'nde başarı yakalayacak alternatifli bir kadro için vites yükseltti.

Galatasaray sağ gösterip sol vurdu! Transferde büyük sürpriz...

Sarı-kırmızılı kurmaylar, özellikle hücum hattını ve orta sahayı doğrudan ilk 11'de oynayabilecek dünya standartlarında isimlerle güçlendirmek istiyor.

Galatasaray sağ gösterip sol vurdu! Transferde büyük sürpriz...

Bu doğrultuda Florya ile kulüp binası arasında mekik dokuyan transfer komitesi, Premier Lig ekibi Aston Villa'da forma giyen güçlü forvet Jhon Duran için görüşmelerini son aşamaya getirdi.

Galatasaray sağ gösterip sol vurdu! Transferde büyük sürpriz...

Galatasaray, yeni transferleri mutlaka Avusturya'da gerçekleştirilecek olan sezon öncesi hazırlık kampına yetiştirmeyi amaçlıyor.

Galatasaray sağ gösterip sol vurdu! Transferde büyük sürpriz...

Yeni Asır'da yer alan habere göre; sarı-kırmızılıların hedefindeki futbolcu, Mainz 05 forması giyen Nadiem Amiri.

Galatasaray sağ gösterip sol vurdu! Transferde büyük sürpriz...

Teknik heyetin onay verdiği 29 yaşındaki Alman orta saha için yönetimin transfer şartlarını araştırdığı belirtilirken, Amiri'nin oyun kurucu özellikleri, yüksek pas kalitesi ve dinamik yapısıyla Galatasaray'ın orta sahasına önemli katkı sağlayabileceği ifade edildi.

Galatasaray sağ gösterip sol vurdu! Transferde büyük sürpriz...

Geçtiğimiz sezon Mainz formasıyla 33 resmi maça çıkan deneyimli futbolcu, 8 gol ve 7 asistlik performansıyla dikkat çekmişti.

Galatasaray sağ gösterip sol vurdu! Transferde büyük sürpriz...

Kariyerine Hoffenheim altyapısında başlayan Amiri, Bayer Leverkusen ve Genoa formalarını da giydikten sonra Mainz 05'e transfer oldu.

Galatasaray sağ gösterip sol vurdu! Transferde büyük sürpriz...

Hem merkez orta saha hem de 10 numara pozisyonlarında görev yapabilen tecrübeli futbolcunun, Bundesliga'da ortaya koyduğu istikrarlı performansın Galatasaray yönetiminin dikkatini çektiği öğrenildi.

Galatasaray sağ gösterip sol vurdu! Transferde büyük sürpriz...

Sarı-kırmızılıların önümüzdeki günlerde Alman kulübüyle resmi temaslarını sıklaştırması ve transferi bitirmesi bekleniyor.

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