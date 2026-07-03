Galatasaray sağ gösterip sol vurdu! Transferde büyük sürpriz...
Ve Galatasaray'ın orta saha transferini bitirmek için harekete geçtiği ve öğrenildi. İşte adı daha önce Aslan ile anılmamış o futbolcu ve detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2026 15:24
Bu doğrultuda Florya ile kulüp binası arasında mekik dokuyan transfer komitesi, Premier Lig ekibi Aston Villa'da forma giyen güçlü forvet Jhon Duran için görüşmelerini son aşamaya getirdi.
Galatasaray, yeni transferleri mutlaka Avusturya'da gerçekleştirilecek olan sezon öncesi hazırlık kampına yetiştirmeyi amaçlıyor.
Yeni Asır'da yer alan habere göre; sarı-kırmızılıların hedefindeki futbolcu, Mainz 05 forması giyen Nadiem Amiri.
Teknik heyetin onay verdiği 29 yaşındaki Alman orta saha için yönetimin transfer şartlarını araştırdığı belirtilirken, Amiri'nin oyun kurucu özellikleri, yüksek pas kalitesi ve dinamik yapısıyla Galatasaray'ın orta sahasına önemli katkı sağlayabileceği ifade edildi.
Geçtiğimiz sezon Mainz formasıyla 33 resmi maça çıkan deneyimli futbolcu, 8 gol ve 7 asistlik performansıyla dikkat çekmişti.
Kariyerine Hoffenheim altyapısında başlayan Amiri, Bayer Leverkusen ve Genoa formalarını da giydikten sonra Mainz 05'e transfer oldu.
Hem merkez orta saha hem de 10 numara pozisyonlarında görev yapabilen tecrübeli futbolcunun, Bundesliga'da ortaya koyduğu istikrarlı performansın Galatasaray yönetiminin dikkatini çektiği öğrenildi.
Sarı-kırmızılıların önümüzdeki günlerde Alman kulübüyle resmi temaslarını sıklaştırması ve transferi bitirmesi bekleniyor.
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