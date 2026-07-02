Ve Galatasaray yeni transferlerine kavuşuyor! Peş peşe gelecekler...
Son dakika haberi... Transferin sessiz takımı Galatasaray'da beklenen an geldi. Taraftarı coşturacak yeni transferler peş peşe gelecekler! İşte o futbolcular ve ayrıntılar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2026 12:15
Yönetimin, transfer listesindeki isimleri bir bir açıklamaya başlayacağı öğrenildi.
İLK İSİM JOHN DURAN
Listedeki ilk isim, bonservisi Suudi Arabistan'ın Al Nassr kulübünde bulunan 22 yaşındaki Kolombiyalı forvet Jhon Duran oldu.
Genç golcü ile yürütülen görüşmeler sonucunda her konuda tam anlaşma sağlandığı belirtiliyor.
23 yaşın altında olan Jhon Duran, bu özelliği sayesinde güncel 10+4 yabancı kuralına eksiksiz bir şekilde uyum sağlıyor.
Geçmişte Türkiye'de kısa bir dönem Fenerbahçe forması da giyen ve ardından Zenit'e transfer olan Kolombiyalı yıldız, yeniden Süper Lig'e dönmek istiyor.
Duran'ın sarı-kırmızılı ekibi tercih etmesindeki en büyük etkenlerin başında, takımın Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olması geliyor.
Galatasaray ve Al Nassr kulüpleri arasında oyuncunun bonservis şartlarına yönelik resmi pazarlıklar ise yoğun bir şekilde devam ediyor.
SIRADAKİ HEDEF CAN UZUN
Cimbom'un hücum hattı için belirlediği ikinci büyük hedef ise Eintracht Frankfurt forması giyen 20 yaşındaki milli futbolcu Can Uzun oldu.
Hem 10 numara pozisyonunda hem de forvette görev yapabilen genç yetenek, çok yönlü oyunuyla dikkat çekiyor.
Teknik Direktör Okan Buruk'un, takımında görmeyi çok istediği milli oyuncu için son derece istekli bir yaklaşım sergilediği aktarılıyor.
Bu doğrultuda bizzat devreye giren tecrübeli teknik adam, 20 yaşındaki genç yıldızla yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdi.
Okan Buruk'un transfer projelerini anlatarak yürüttüğü bu ikna turlarının oyuncu cephesinde büyük bir memnuniyet yarattığı ifade ediliyor.
Transferin olumlu sonuçlanması durumunda Can Uzun, yeni kuralların ardından Galatasaray'ın yerli rotasyonuna çok kritik bir güç katacak.
Şu an için Galatasaray ve Alman ekibi Eintracht Frankfurt arasındaki bonservis pazarlıkları ve görüşme trafiği sıkı bir şekilde sürüyor.
Sarı-kırmızılı camia, her iki oyuncuyu da kısa süre içinde kadrosuna katarak yeni sezon öncesi gövde gösterisi yapmayı hedefliyor.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.