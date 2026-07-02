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Haberler Galatasaray Ve Galatasaray yeni transferlerine kavuşuyor! Peş peşe gelecekler...

Ve Galatasaray yeni transferlerine kavuşuyor! Peş peşe gelecekler...

Son dakika haberi... Transferin sessiz takımı Galatasaray'da beklenen an geldi. Taraftarı coşturacak yeni transferler peş peşe gelecekler! İşte o futbolcular ve ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2026 12:15
Ve Galatasaray yeni transferlerine kavuşuyor! Peş peşe gelecekler...

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi kadrosunu kurmak adına sessizliğini bozuyor...

Ve Galatasaray yeni transferlerine kavuşuyor! Peş peşe gelecekler...

Sarı kırmızılılar, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız vererek hücum hattını iki önemli yetenekle güçlendirecek.

Ve Galatasaray yeni transferlerine kavuşuyor! Peş peşe gelecekler...

Teknik ekip ve kurmaylar, yoğun ve derinden yürüttükleri transfer sürecinde artık sona yaklaşıyor...

Ve Galatasaray yeni transferlerine kavuşuyor! Peş peşe gelecekler...

Yönetimin, transfer listesindeki isimleri bir bir açıklamaya başlayacağı öğrenildi.

Ve Galatasaray yeni transferlerine kavuşuyor! Peş peşe gelecekler...

İLK İSİM JOHN DURAN

Listedeki ilk isim, bonservisi Suudi Arabistan'ın Al Nassr kulübünde bulunan 22 yaşındaki Kolombiyalı forvet Jhon Duran oldu.

Ve Galatasaray yeni transferlerine kavuşuyor! Peş peşe gelecekler...

Genç golcü ile yürütülen görüşmeler sonucunda her konuda tam anlaşma sağlandığı belirtiliyor.

Ve Galatasaray yeni transferlerine kavuşuyor! Peş peşe gelecekler...

23 yaşın altında olan Jhon Duran, bu özelliği sayesinde güncel 10+4 yabancı kuralına eksiksiz bir şekilde uyum sağlıyor.

Ve Galatasaray yeni transferlerine kavuşuyor! Peş peşe gelecekler...

Geçmişte Türkiye'de kısa bir dönem Fenerbahçe forması da giyen ve ardından Zenit'e transfer olan Kolombiyalı yıldız, yeniden Süper Lig'e dönmek istiyor.

Ve Galatasaray yeni transferlerine kavuşuyor! Peş peşe gelecekler...

Duran'ın sarı-kırmızılı ekibi tercih etmesindeki en büyük etkenlerin başında, takımın Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olması geliyor.

Ve Galatasaray yeni transferlerine kavuşuyor! Peş peşe gelecekler...

Galatasaray ve Al Nassr kulüpleri arasında oyuncunun bonservis şartlarına yönelik resmi pazarlıklar ise yoğun bir şekilde devam ediyor.

Ve Galatasaray yeni transferlerine kavuşuyor! Peş peşe gelecekler...

SIRADAKİ HEDEF CAN UZUN

Cimbom'un hücum hattı için belirlediği ikinci büyük hedef ise Eintracht Frankfurt forması giyen 20 yaşındaki milli futbolcu Can Uzun oldu.

Ve Galatasaray yeni transferlerine kavuşuyor! Peş peşe gelecekler...

Hem 10 numara pozisyonunda hem de forvette görev yapabilen genç yetenek, çok yönlü oyunuyla dikkat çekiyor.

Ve Galatasaray yeni transferlerine kavuşuyor! Peş peşe gelecekler...

Teknik Direktör Okan Buruk'un, takımında görmeyi çok istediği milli oyuncu için son derece istekli bir yaklaşım sergilediği aktarılıyor.

Ve Galatasaray yeni transferlerine kavuşuyor! Peş peşe gelecekler...

Bu doğrultuda bizzat devreye giren tecrübeli teknik adam, 20 yaşındaki genç yıldızla yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdi.

Ve Galatasaray yeni transferlerine kavuşuyor! Peş peşe gelecekler...

Okan Buruk'un transfer projelerini anlatarak yürüttüğü bu ikna turlarının oyuncu cephesinde büyük bir memnuniyet yarattığı ifade ediliyor.

Ve Galatasaray yeni transferlerine kavuşuyor! Peş peşe gelecekler...

Transferin olumlu sonuçlanması durumunda Can Uzun, yeni kuralların ardından Galatasaray'ın yerli rotasyonuna çok kritik bir güç katacak.

Ve Galatasaray yeni transferlerine kavuşuyor! Peş peşe gelecekler...

Şu an için Galatasaray ve Alman ekibi Eintracht Frankfurt arasındaki bonservis pazarlıkları ve görüşme trafiği sıkı bir şekilde sürüyor.

Ve Galatasaray yeni transferlerine kavuşuyor! Peş peşe gelecekler...

Sarı-kırmızılı camia, her iki oyuncuyu da kısa süre içinde kadrosuna katarak yeni sezon öncesi gövde gösterisi yapmayı hedefliyor.

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