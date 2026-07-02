Galatasaray ve Al Nassr kulüpleri arasında oyuncunun bonservis şartlarına yönelik resmi pazarlıklar ise yoğun bir şekilde devam ediyor.

SIRADAKİ HEDEF CAN UZUN Cimbom'un hücum hattı için belirlediği ikinci büyük hedef ise Eintracht Frankfurt forması giyen 20 yaşındaki milli futbolcu Can Uzun oldu.