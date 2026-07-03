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Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da Kazeem Olaigbe Basel'e kiralandı

Trabzonspor'da Kazeem Olaigbe Basel'e kiralandı

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor, Kazeem Olaigbe'nin 3 milyon 750 bin Euro bedelli zorunlu olmayan satın alma opsiyonuyla Basel'e kiralandığını açıkladı. (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2026 18:23 Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2026 18:52
Trabzonspor'da Kazeem Olaigbe Basel'e kiralandı

Trabzonspor, Belçikalı futbolcu Kazeem Olaigbe'nin İsviçre'nin Basel takımına transfer olduğunu duyurdu. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kazeem Olaigbe'nin, 2026-2027 sezonu için 3 milyon 750 bin Euro bedelli zorunlu olmayan satın alma opsiyonuyla Basel Kulübü'ne geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.

Basel Kulübü'nün satın alma opsiyonunu kullanması halinde elde edilecek transfer bedelinin yüzde 50'si, daha önce yapılan anlaşma gereğince Konyaspor'a ödenecektir.

Geçtiğimiz sezonun ikinci döneminde yaptığımız anlaşma kapsamında; Kazeem Olaigbe'nin bonservis bedeli haklarının %50'si 3.020.000 Euro ve serbest statüye düşmüş Umut Nayir'in kulübümüze bedelsiz transferi karşılığında Konyaspor Kulübü'ne verilmişti.

Basel Kulübü'nün opsiyon hakkını kullanması halinde elde edilecek bedelin %50'si kulübümüz uhdesinde kalacak diğer %50'si ise Konyaspor Kulübü'ne ödenecektir.

Ayrıca kulübümüz; Basel'in oyuncuyu ilerleyen dönemde başka bir kulübe transfer etmesi halinde oluşacak net transfer bedelinin %10'u oranında pay alma hakkına sahip olacaktır.

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