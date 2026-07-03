Trabzonspor, Kamerunlu kaleci Andre Onana'nın bedelsiz olarak 1 yıllığına kiralandığını açıkladı. Bordo mavililerden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Andre Onana'nın, 2026-2027 futbol sezonu için Kulübümüze bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan deneyimli file bekçisinin 3.5 milyon Euro maaş ve 2 milyon Euro imza parası alacağı belirtildi.
TRABZONSPOR'DAN PAYLAŞIM GELDİ👇🏼
"Ben hiçbir zaman pes etmedim."
Mavi ateşin yeni değil, bildiğimiz kahramanı: 𝐀𝐧𝐝𝐫𝐞 𝐎𝐧𝐚𝐧𝐚 🫡 pic.twitter.com/o9dfhBuvuh
— Trabzonspor (@Trabzonspor) July 3, 2026