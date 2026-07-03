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Haberler Trabzonspor Trabzonspor Andre Onana'yı 1 sezon daha kiraladı!

Trabzonspor Andre Onana'yı 1 sezon daha kiraladı!

Son dakika transfer haberi... Trabzonspor, Andre Onana’yı 1 yıllığına daha kiraladığını açıkladı. İşte ayrıntılar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2026 17:09 Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2026 17:23
Trabzonspor Andre Onana'yı 1 sezon daha kiraladı!

Trabzonspor, Kamerunlu kaleci Andre Onana'nın bedelsiz olarak 1 yıllığına kiralandığını açıkladı. Bordo mavililerden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Andre Onana'nın, 2026-2027 futbol sezonu için Kulübümüze bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan deneyimli file bekçisinin 3.5 milyon Euro maaş ve 2 milyon Euro imza parası alacağı belirtildi.

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