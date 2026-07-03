Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin maaşında iyileştirmeye gidildi

Trabzonspor, Fatih Tekke'nin maaşının 90 milyon TL'den 150 milyon TL'ye yükseltildiğini açıkladı.

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada; "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Sayın Fatih Tekke ile olan 30.06.2029 bitiş tarihli Teknik Adam Sözleşmesinin ücret kısmına ilişkin hükümleri aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir.

Yapılan anlaşmaya göre; Sayın Fatih Tekkeye ödenecek net ücret, 2026-2027 futbol sezonu için 90 milyon TL den 150 milyon TL ye yükseltilmiş ve sözleşmenin ilgili maddesi bu şekilde revize edilmiştir." ifadeleri yer aldı.