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Haberler Beşiktaş Leandro Trossard, Beşiktaş taraftarını heyecanlandırdı! Transfer...

Leandro Trossard, Beşiktaş taraftarını heyecanlandırdı! Transfer...

Adı transferde Beşiktaş ile anılan Leandro Trossard, siyah-beyazlı taraftarların 'Come to Beşiktaş' yorumuna beğeni attı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2026 16:00
Leandro Trossard, Beşiktaş taraftarını heyecanlandırdı! Transfer...

Transfer döneminin başından bu yana adı Beşiktaş ile geçen Belçikalı yıldız Leandro Trossard'dan siyah beyazlı taraftarı heyecanlandıran bir hareket geldi.

'TROSSARD BUNU BEĞENDİ'

Arsenal forması giyen 31 yaşındaki futbolcu, sosyal medyada kendisine gelen, "Come to Beşiktaş" yorumunu beğendi. Bu hamle, transfer iddialarını da güçlendirdi.

50 MAÇTA 8 GOL, 11 ASİST

Trossard geride bıraktığımız sezon Arsenal formasıyla 50 maça çıktı. Deneyimli sol kanat bu karşılaşmalarda 8 gol ve 11 asistlik skor katkısı verdi.

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