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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de İsmail Kartal neşteri vurdu! 8 futbolcuyu listeden çıkardı

Fenerbahçe'de İsmail Kartal neşteri vurdu! 8 futbolcuyu listeden çıkardı

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, 8 futbolcuyu kamp listesinden çıkardı. İşte o futbolcular...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2026 16:33
Fenerbahçe'de İsmail Kartal neşteri vurdu! 8 futbolcuyu listeden çıkardı

Topuk Yaylası kampıyla sezon hazırlıklarına start veren Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal hızlı ve sert bir başlangıç yaparken takım da şekillenmeye başladı.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal neşteri vurdu! 8 futbolcuyu listeden çıkardı

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, ciddi bir temizliğe ihtiyacı olan kadroda 9 günlük ilk etap sonrası ayrılacak isimler netleşti.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal neşteri vurdu! 8 futbolcuyu listeden çıkardı

Ağırlıklı olarak günde çift idman yaptıran İsmail Kartal, oyuncuların adeta pestilini çıkarırken, Topuk Yaylası'nın parlayanı Archie Brown oldu.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal neşteri vurdu! 8 futbolcuyu listeden çıkardı

Takımla çalışmalara sonradan başlayan Skriniar ile Asensio yavaş yavaş form tutarken, Talisca'nın hafif sakatlığı sarı lacivertlileri korkuttu. Bunun yanı sıra Fenerbahçe'de Avrupa açılışını kaçıracak Muriqi'nin sakatlığı moralleri bozdu.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal neşteri vurdu! 8 futbolcuyu listeden çıkardı

GENÇLER SÖNÜK KALDI

Kamp sonunda kalemleri kırılanlar ise ağırlıklı olarak gençlerdi.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal neşteri vurdu! 8 futbolcuyu listeden çıkardı

İsmail Kartal; Yiğit Fidan, Omar Fayed, Mimovic, Bartuğ Elmaz, Emre Demir ve Adem Yeşilyurt'u Avusturya'daki ikinci etap çalışmalarına götürmeme kararı adlı.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal neşteri vurdu! 8 futbolcuyu listeden çıkardı

Öte yandan İrfan Can Eğribayat ile Musaba da hocanın planlarında yer almıyor.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal neşteri vurdu! 8 futbolcuyu listeden çıkardı

Kiralıktan dönen Livakovic, Amrabat, Diego Carlos'la yolları ayıracak sarı lacivertlilerde, talipleri çok olmasına rağmen Oosterwolde'ye vize çıkmadı.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal neşteri vurdu! 8 futbolcuyu listeden çıkardı

İrfan Can Kahveci de Kartal'ın takımda görmek istediği isimlerden biri.

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