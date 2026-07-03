Fenerbahçe'de İsmail Kartal neşteri vurdu! 8 futbolcuyu listeden çıkardı
Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, 8 futbolcuyu kamp listesinden çıkardı. İşte o futbolcular...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2026 16:33
Takımla çalışmalara sonradan başlayan Skriniar ile Asensio yavaş yavaş form tutarken, Talisca'nın hafif sakatlığı sarı lacivertlileri korkuttu. Bunun yanı sıra Fenerbahçe'de Avrupa açılışını kaçıracak Muriqi'nin sakatlığı moralleri bozdu.
GENÇLER SÖNÜK KALDI
Kamp sonunda kalemleri kırılanlar ise ağırlıklı olarak gençlerdi.
İsmail Kartal; Yiğit Fidan, Omar Fayed, Mimovic, Bartuğ Elmaz, Emre Demir ve Adem Yeşilyurt'u Avusturya'daki ikinci etap çalışmalarına götürmeme kararı adlı.
Öte yandan İrfan Can Eğribayat ile Musaba da hocanın planlarında yer almıyor.
Kiralıktan dönen Livakovic, Amrabat, Diego Carlos'la yolları ayıracak sarı lacivertlilerde, talipleri çok olmasına rağmen Oosterwolde'ye vize çıkmadı.
İrfan Can Kahveci de Kartal'ın takımda görmek istediği isimlerden biri.
Fenerbahçe, 5 Temmuz'da kamp için Avusturya'ya uçacak.
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