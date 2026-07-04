Fenerbahçe transferde durmuyor! Nathan Ake'nin ardından bir bomba daha
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Manchester City forması giyen Nathan Ake'yi kadrosuna katan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Eksik görülen bölgelere takviye yapmak için girişimlerini sürdüren yönetim, yeni yıldızın yine İngiltere'de buldu. İşte o isim ve detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2026 06:50
Özellikle geçen sezon başında takıma katılan ancak sergilediği performansla beklentilerin çok uzağında kalan Nelson Semedo, takımdan gönderilecek isimlerin başında geliyor.
Sarı-lacivertliler, Dünya Kupası'ndan sonra Portekizliyle vedalaşacak.
ROTA İNGİLTERE
Tecrübeli sağ bekin yerine oyuncu bakan sarı-lacivertliler, rotayı yeniden İngiltere'ye kırdı ve hedefteki isim; eski göz ağrısı Aaron Wan-Bissaka...
West Ham United küme düştüğü için takımdan ayrılmak isteyen Demokratik Kongolu sağ bek için girişimler tekrardan başladı.
Dünya Kupası'ndan ülkesinin elenmesiyle birlikte tatile çıkan 28 yaşındaki sağ bekin menajeriyle irtibata geçildi. Gelecek yanıta göre çalışmalar başlayacak.
MANU SERVET ÖDEDİ
Crystal Palace'ta büyük bir çıkış yakalayan Bissaka, 2019 yaz transfer döneminde Manchester United'a tam 55 milyon euroya transfer oldu.
Ancak burada geçirdiği 5 sezonda beklentilerin altında kalan tecrübeli sağ bek, 2024'te West Ham'a 17.6 milyon euroya gitti.
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