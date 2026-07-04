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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe transferde durmuyor! Nathan Ake'nin ardından bir bomba daha

Fenerbahçe transferde durmuyor! Nathan Ake'nin ardından bir bomba daha

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Manchester City forması giyen Nathan Ake'yi kadrosuna katan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Eksik görülen bölgelere takviye yapmak için girişimlerini sürdüren yönetim, yeni yıldızın yine İngiltere'de buldu. İşte o isim ve detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2026 06:50
Fenerbahçe transferde durmuyor! Nathan Ake'nin ardından bir bomba daha

Transferde hareketli günler geçiren Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe transferde durmuyor! Nathan Ake'nin ardından bir bomba daha

Sarı-lacivertliler, Vedat Muriqi ve Amara Diouf'un ardından Nathan Ake transferini de resmen açıkladı.

Fenerbahçe transferde durmuyor! Nathan Ake'nin ardından bir bomba daha

Fenerbahçe, transferde önceliği santrfora verse de takımdan ayrılacak olan isimlerin yerini de doldurmak için planlarını şimdiden yapmaya başladı.

Fenerbahçe transferde durmuyor! Nathan Ake'nin ardından bir bomba daha

Özellikle geçen sezon başında takıma katılan ancak sergilediği performansla beklentilerin çok uzağında kalan Nelson Semedo, takımdan gönderilecek isimlerin başında geliyor.

Fenerbahçe transferde durmuyor! Nathan Ake'nin ardından bir bomba daha

Sarı-lacivertliler, Dünya Kupası'ndan sonra Portekizliyle vedalaşacak.

Fenerbahçe transferde durmuyor! Nathan Ake'nin ardından bir bomba daha

ROTA İNGİLTERE

Tecrübeli sağ bekin yerine oyuncu bakan sarı-lacivertliler, rotayı yeniden İngiltere'ye kırdı ve hedefteki isim; eski göz ağrısı Aaron Wan-Bissaka...

Fenerbahçe transferde durmuyor! Nathan Ake'nin ardından bir bomba daha

West Ham United küme düştüğü için takımdan ayrılmak isteyen Demokratik Kongolu sağ bek için girişimler tekrardan başladı.

Fenerbahçe transferde durmuyor! Nathan Ake'nin ardından bir bomba daha

Dünya Kupası'ndan ülkesinin elenmesiyle birlikte tatile çıkan 28 yaşındaki sağ bekin menajeriyle irtibata geçildi. Gelecek yanıta göre çalışmalar başlayacak.

Fenerbahçe transferde durmuyor! Nathan Ake'nin ardından bir bomba daha

MANU SERVET ÖDEDİ

Crystal Palace'ta büyük bir çıkış yakalayan Bissaka, 2019 yaz transfer döneminde Manchester United'a tam 55 milyon euroya transfer oldu.

Fenerbahçe transferde durmuyor! Nathan Ake'nin ardından bir bomba daha

Ancak burada geçirdiği 5 sezonda beklentilerin altında kalan tecrübeli sağ bek, 2024'te West Ham'a 17.6 milyon euroya gitti.

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