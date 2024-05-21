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Bonucci Fenerbahçe'yi bıraktı mı? | Leonardo Bonucci futbolu bırakacak mı?

Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı ancak beklenen verimi alamadığı Leonardo Bonucci'nin kariyer hayatına nasıl devam edeceği merak ediliyor. Sözleşmesinin uzatılıp uzatılmayacağı araştırılan İtalyan yıldız ile ilgili sorgular yapılıyor. Peki, Bonucci Fenerbahçe'yi bıraktı mı? Leonardo Bonucci futbolu bırakacak mı? Güncel bilgileri sizler için derledik.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2024 Salı 23:30 Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2024 Salı 23:40
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Bonucci Fenerbahçe'yi bıraktı mı? | Leonardo Bonucci futbolu bırakacak mı?

İtalyan futbolcu Leonardo Bonucci'nin bu yıl Fenerbahçe ile yeni bir sözleşme imzalayıp imzalamayacağı merak konusu oldu. Bonucci Fenerbahçe'yi bıraktı mı? Leonardo Bonucci futbolu bırakacak mı? sorularının yanıtı futbolseverler tarafından en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Detaylar haberimizde...

LEONARDO BONUCCİ FENERBAHÇE'Yİ BIRAKTI MI?

Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı ancak beklenen verimi alamadığı Leonardo Bonucci'nin İstanbul macerası haziran ayında noktalanıyor. İtalyan yıldızla sözleşme uzatılmayacağı belirtildi. Tecrübeli stoperin MLS'ten bazı takımlarla görüştüğü ve kariyerine Amerika kıtasında devam edeceği öğrenildi.

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde renklerine bağladığı Leonardo Bonucci, 4'ü ilk 11 olmak üzere toplamda 12 müsabakada forma şansı buldu. İtalyan savunmacı, bu maçlarda 1 asist üretti. 37 yaşındaki stoperin Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

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