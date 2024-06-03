Haberler Kimdir Romelu Lukaku kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Romelu Lukaku kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Transfer piyasasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Belçikalı futbolcu Romelu Lukaku'nun yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. Arama motorlarında Romelu Lukaku ile ilgili araştırma yapanlar, Romelu Lukaku kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var? gibi ifadelerle oyuncu hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, Romelu Lukaku kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2024 Pazartesi 16:00 Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2024 Pazartesi 16:10
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Romelu Lukaku kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Romelu Lukaku'nun yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, Belçikalı futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Romelu Lukaku kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

ROMELU LUKAKU KİMDİR?

Romelu Lukaku, 13 Mayıs 1993 yılında Anvers, Belçika'da dünyaya gelmiştir. Kongo asıllıdır. Anderlecht'te futbola başlamıştır. Chelsea, West Brom, Everton, Manchester United, Inter ve Roma gibi ekiplerde oynamıştır. 647 maçta 309 gol 90 asist üretmiştir.

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