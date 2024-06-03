ÇALIŞAN ANNELERE 325 EURO BAŞVURU EKRANI | Çalışan annelere destek ödemesi başvuru şartları, son tarih ne zaman?

ÇALIŞAN ANNELERE 325 EURO DESTEK | Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), şimdilik üç kentte geçerli olan Avrupa Birliği destekli proje kapsamında, çalışan anne ve bakıcılara 325 Euro destek ödemesi yapılacağını duyurdu. Sigortalı çalışan annelere ve bakıcılara yapılacak destek ödemeleri 12 ay boyunca sürecek. Peki Çalışan annelere 325 Euro destek ödemesi başvuru şartları nelerdir? Kimler başvurabilir? Nasıl başvurulur? İşte merak edilenler...

BAKAN IŞIKHAN DETAYLARI AÇIKLADI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kadınlara verilecek destek ödemeleriyle ilgili ayrıntıları açıkladı.

ÇALIŞAN ANNELERE 325 EURO BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Bakan Işıkhan'ın duyurusu şu şekilde;

"Çalışma hayatının her kademesinde kadınları desteklemeye devam ediyoruz. Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla; Çocuk bakım sorumlulukları nedeniyle istihdamdan uzaklaşmanın önüne geçmek için anneleri destekliyor, kayıtlı istihdamda kalmalarını sağlıyoruz. Projemizin ikinci dönemine başvurular bugün itibarıyla başlıyor.

Proje kapsamında; Ankara, İstanbul ve İzmir'de, 12 ay boyunca çalışan annelere 325 avro (11.339 TL) destek sağlanacak. Eğitimli ve sigortalı çocuk bakıcılığının teşvikini de sağlamayı hedeflediğimiz projeden toplam 7 bin kadın faydalanacak. Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi II (EDU-CARE II) kapsamında başvuruları aşağıdaki link aracılığıyla e-Devlet üzerinden yapabilirsiniz."

ÇALIŞAN ANNELERE 325 EURO DESTEK ÖDEMESİ KİMLER BAŞVURABİLİR?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yürütülen Avrupa Birliği (AB) destekli projeyle 3 bin 500 sigortalı anneye 12 ay boyunca ayda 325 euro destek verilecek. Projeye başvuracak annelerin 0-36 aylık çocuk sahibi olması ve İstanbul, Ankara veya İzmir'de ikamet etmesi gerekiyor. Ayrıca çalışan annelerin sigortalı bir işte çalışıyor olması zorunluluğu da mevcut.

Avrupa Birliği'nin finansman desteği sağladığı projeyle 0-36 ay arasında çocuğu olan ve çocuk bakım sorumlulukları nedeniyle istihdamdan uzaklaşma riski bulunan annelerin, desteklenerek kayıtlı istihdamda kalmaları veya istihdama katılmaları amaçlanıyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de 12 ay boyunca uygulanacak projeyle, çalışan annelere ayda 325 euro destek verilecek.

Eğitimli ve sigortalı çocuk bakıcılığının teşvikinin de hedeflendiği projeden, 3 bin 500'ü anne ve 3 bin 500'ü bakıcı olmak üzere toplam 7 bin kadın faydalanacak.

ÇALIŞAN ANNELERE 325 EURO DESTEK ÖDEMESİ NASIL BAŞVURULUR? BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce projeye dair yaptığı açıklamada, kayıtlı istihdama büyük önem verdiklerini ve kayıt dışı istihdamla mücadelelerini kararlılıkla sürdürdüklerini söyledi. Kadınların istihdamda kalmaları ve istihdama katılmaları için hayata geçirilen İş-Pozitif Projesi'nin yanı sıra destek ve teşvikleri içeren başka projeler de yürüttüklerini vurgulayan Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

"SGK'nin uygulayıcısı olduğu, Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi de bunlardan birisi. Toplam bütçesi 15,3 milyon avro olan projeyle üç büyük ilimizde, 12 ay boyunca çalışan annelere 325 avro destek sağlanacak. Proje sayesinde hem anneler aldıkları maddi destekle istihdamdan kopmamış olacak hem de eğitimli ve sertifikalı çocuk bakıcılarımızın istihdamı teşvik edilecek. Bu projemizle anneleri de çocukları da bakıcıları da desteklemiş olacağız."

325 EURO KAÇ TL?

Döviz kurunda Euro 32,15 TL'den hesaplandığında;

325 Euro = 6 bin 873 TL