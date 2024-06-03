TUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI SON DAKİKA - TUS yerleştirme sonuçları açıklandı!

TUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI SON DAKİKA - Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) 1. dönem yerleştirme sonuçları adaylar tarafından merakla bekleniyordu. ÖSYM, TUS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Adaylar merakla arama motorlarında sorgulama yapıyor. "TUS yerleştirme açıklandı mı? Tus yerleştirme sonuçlarına nereden bakılır? TUS 1. dönem yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı" ifadeleri ile detaylar araştırılıyor. İşte TUS SONUÇ EKRANI...

TUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI!

2024-TUS 1. Dönem yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM, internet sitesinden yaptığı açıklama ile detayları duyurdu. Yapılan açıklamada,

"20-28 Mayıs 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan 2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2024-TUS 1. Dönem) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 03 Haziran 2024 tarihinde saat 15.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.

Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur." ifadelerine yer verildi.

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