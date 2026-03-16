Sipay Bodrum FK fişi ilk yarıda çekti!

TFF 1. Lig'in 31. haftasının kapanış mücadelesinde Sipay Bodrum FK, sahasında Boluspor'u ağırladı. Mücadelenin 3. dakikasında rakip fileleri havalandıran Pedro Brazao, takımını 1-0 öne geçirdi. Ali Habeşoğlu'nun golü ile 44. dakikada skor 2-0 oldu ve karşılaşmanın kalan bölümünde gol sesi çıkmadı. Böylelikle Boluspor'u 2-0 yenen ev sahibi takım, puanını 54'e çıkararak ligde 5. sıraya yerleşti. Boluspor ise 41 puanla 13. sırada kaldı.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.