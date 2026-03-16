Fenerbahçe-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. Milli araya kazanarak girmeyi hedefleyen sarı-lacivertliler, Karagümrük mağlubiyeti sonrası çıkış arıyor. Zirve takibinde beklenmedik puan kaybı yaşayan ve Galatasaray'ın 7 puan gerisine düşen Kanarya, Kadıköy'de hata yapmak istemiyor. Fenerbahçe kadrosunda bazı futbolcuların antrenmanlara tekrar başlaması teknik heyeti sevindirirken, Domenico Tedesco'nun ilk 11 tercihi merak ediliyor. Öte yandan futbolseverler, "Fenerbahçe-Gaziantep FK maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Fenerbahçe-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2026 Pazartesi 23:02
FENERBAHÇE-GAZİANTEP FK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Yiğit Efe, Oosterwolde, Brown, Guendouzi, Kante, Musaba, Asensio, Kerem, Cherif
Gaziantep FK: Burak, Perez, Abena, Tayyip Talha, Sorescu, Camara, Ogün, Yusuf, Kozlowski, Maxim, Bayo
KANARYA ÇIKIŞ ARIYOR
Son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla birlikte lider Galatasaray'ın 7 puan gerisine düşen sarı-lacivertlilerin namağlup serisi de geçtiğimiz cuma günü Fatih Karagümrük maçıyla sonlandı. Tedesco'nun öğrencileri son 4 lig maçında 1 kez kazanırken, 7 puan kaybetti. Milli ara öncesi çıkış arayan sarı-lacivertliler, Gaziantep FK maçında 3 puan almanın hesaplarını yapıyor.
FENERBAHÇE İLE GAZİANTEP FK ARASINDA 14. RANDEVU
Fenerbahçe ile Gaziantep FK, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 13 kez rakip oldu. Sarı-lacivertliler, 2019-2020 sezonundan itibaren Süper Lig'de mücadele eden rakibine karşı galibiyet sayılarında 11'e 2 üstün bulunuyor. Bu süreçte Kanarya'nın 34 golüne, Gaziantep temsilcisi 13 golle karşılık verdi.
FENERBAHÇE'DEN GAZİANTEP FK'YA ÜSTÜNLÜK
Sarı-lacivertliler, kırmızı-siyahlılara karşı oynadığı son 11 maçta da üstünlük kurdu. İstanbul temsilcisi, 8'i Süper Lig, 3'ü Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere bu süreçteki müsabakaların tamamında sahadan galibiyetle ayrıldı. Gaziantep ekibi ise Fenerbahçe'ye karşı son galibiyetini 13 Aralık 2021'de 3-2'lik skorla aldı.
BU SEZON 3. MÜCADELE
İki ekip son olarak 12 gün önce Gaziantep'in ev sahipliğinde Türkiye Kupası grup maçında kozlarını paylaştı. Fenerbahçe, sahadan 4-0'lık skorla ayrıldı. Ligin ilk yarısında yine güney temsilcisinin sahasındaki mücadele de sarı-lacivertlilerin 4-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.
FENERBAHÇE'DE BEŞİKTAŞ MAÇI ÖNCESİ 5 FUTBOLCU SINIRDA
Fenerbahçe'de Gaziantep FK mücadelesi öncesi Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba, Archie Brown, Mert Müldür ve Matteo Guendouzi, sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bu futbolcular yarınki karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde milli maç arası sonrası oynanacak ligin 28. haftasındaki Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.
FENERBAHÇE KADROSUNDA SEVİNDİREN GELİŞME
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında salı günü Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlarken, sakatlıktan dönen Anderson Talisca ve Çağlar Söyüncü de takımla çalıştı. Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleşen idman salonda yapılan core hareketleriyle başladı. Ardından ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
FENERBAHÇE-GAZİANTEP FK MAÇI HAKEMİ
TFF, Fenerbahçe-Gaziantep FK maçı hakeminin Kadir Sağlam olduğunu açıkladı. Sağlam'ın yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Esat Sancaktar yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Burak Demirkıran üstlenecek.
