Arefe günü kargolar açık mı? 19 Mart kargolar çalışıyor mu?
Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar, ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürüyor. Özellikle online alışveriş yapan kişiler, "Arefe günü kargolar açık mı?", "19 Mart kargolar çalışıyor mu?" ve "19 Mart Perşembe kargolar açık mı?" gibi soruları araştırmayı sürdürüyor. Bayram tatili öncesi herhangi bir sorun yaşamak istemeyen vatandaşlar için kargo teslimat programı da netleşti. İşte, 19 Mart 2026 Perşembe günü kargo çalışma saatleri...
Giriş Tarihi: 17 Mart 2026 Salı 01:06
AREFE GÜNÜ KARGO GELİR Mİ?
Öğleden sonra hizmet vermesi beklenmeyen kargo şirketlerinin, Arefe günü sabah saatlerinde dağıtım yapması mümkün olabiliyor. Ancak yoğunluk ve şubelerin çalışma saatleri dikkate alındığında, bazı kargolar bayram sonrasına kalabiliyor.
RAMAZAN BAYRAMI'NDA KARGO GELİR Mİ?
On bir ayın sultanına kısa süre içerisinde veda ederken, hazırlıklarına hız kesmeden devam eden vatandaşlar, Ramazan Bayramı'nda kargo gelip gelmeyeceği merak ediyor. Bu sene 20,21 ve 22 Mart 2026 tarihlerinde idrak edilecek Ramazan Bayramı'nda kargo firmalarının kapalı olacağı tahmin ediliyor.
