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İOKBS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | 📅 2024 Bursluluk sınav sonuçları hangi tarihte?

Milli Eğitim Bakanlığı'nca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine düzenlenen bursluluk sınavında sonuçlar için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 21 Nisan 2024 tarihinde eş zamanlı olarak yapılan sınavın ardından 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri ile velileri, arama motorlarında sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırıyor. Peki İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 Bursluluk sınav sonuçları hangi tarihte? Detaylar ve merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2024 Çarşamba 14:22 Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2024 Çarşamba 14:30
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İOKBS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | 📅 2024 Bursluluk sınav sonuçları hangi tarihte?

İOKBS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), bu yıl 21 Nisan tarihinde gerçekleşti. Sınava katılan 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri ve velileri, arama motorlarında 'İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 Bursluluk sınav sonuçları hangi tarihte?' sorularının cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

2024 BURSLULUK SINAV SONUÇLARI HANGİ TARİHTE?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimine göre; İOKBS (bursluluk sınavı) sonuçları, 17 Mayıs'ta "www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

İOKBS SINAV SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

İOKBS bursluluk sınav sonuçları meb.gov.tr adresinden ilan edilecek. Bursluluk sınav sonucunu öğrenmek için TC kimlik numarası, doğum tarihi ve sayfada verilen güvenlik kodunu girilmesi gerekiyor.

İOKBS SINAV SONUÇLARINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Bursluluk sınav sonuçlarına itiraz, sınav sonuçlarının açıklanmasında itibaren beş gün içerisinde yapılması gerekiyor. Sınav sonuçlarına itirazlar, ÖDSGM resmî internet sayfasında (http://odsgm.meb.gov.tr) yer alan e-itiraz bölümünden elektronik olarak veya yazılı olarak ÖDSGM'ye yapılabilecek. İtiraz başvuru ücreti 30 TL'dir. yapılan itirazların incelenebilmesi için T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ve Türkiye Halk Bankası A.Ş. şubelerinden herhangi birine, Kurumsal Tahsilât Programı aracılığıyla bu ücretin verilen süre içinde ödenmesi gerekiyor. Yazılı yapılan itirazlarda, ücret yatırıp itiraz başvurusu ile birlikte banka dekontu/ATM işlem fişi göndermeyen öğrencilerin başvuruları dikkate alınmayacak ve cevaplanmayacaktır.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 20/B maddesi uyarınca, sorulara ve cevapanahtarına yapılacak itirazlar, soruların ve cevap anahtarlarının http://www.meb.gov.tr veyahttp://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on)günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.

Faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. İtirazların cevaplanmasındaki süre için ÖDSGM'ye gelen evrak kayıt tarihi dikkate alınacak. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen,banka dekontu/ATM işlem fişi eklenmemiş, imza ve adresleri olmayan dilekçeler dikkatealınmayacak.

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