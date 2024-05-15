Haberler Dizi Haberleri Kuruluş Osman 160. BÖLÜM İZLE - Kuruluş Osman son bölüm izle - ATV Kuruluş Osman izle

Kuruluş Osman 160. BÖLÜM İZLE - Kuruluş Osman son bölüm izle - ATV Kuruluş Osman izle

Atv ekranlarından yayınlanan Kuruluş Osman dizisi, 160. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Kuruluş Osman, merakla beklenen 160. son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, "Kuruluş Osman 160. bölüm full izle, atv Kuruluş Osman izle, Kuruluş Osman yeni bölüm izle" sorgularını yapıyor. Burak Özçivit'in başrolde yer aldığı dizi, özellikle tarih severler tarafından ilgiyle takip ediliyor. İşte Kuruluş Osman dizisi 160. bölüm ile ilgili tüm detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2024 Çarşamba 18:20 Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2024 Çarşamba 18:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kuruluş Osman 160. BÖLÜM İZLE - Kuruluş Osman son bölüm izle - ATV Kuruluş Osman izle

Atv'nin ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Osman yeni bölümü ile yine heyecan dolu dakikalar yaşatıyor. Geçtiğimiz sezon da yayınlanan bölümleri ile takipçilerinin beğenisini kazanan dizinin merakla beklenen son bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, "Kuruluş Osman 160. bölüm full izle, atv Kuruluş Osman izle, Kuruluş Osman yeni bölüm izle" sorgularını yapıyor. Kuruluş Osman yeni bölüm bilgileri haberimizde...

👉KURULUŞ OSMAN TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉KURULUŞ OSMAN 160. BÖLÜM İZLE

KURULUŞ OSMAN 160. BÖLÜM KONUSU

Osman Bey, tekfurla anlaşan Yakup Bey ve İbrahim Bey 'e karşı asla geri durmayacağını ifade eder. Mekece Kalesi'ni kendisine av bellediğini söyleyen Osman Bey, kaleyi ele geçirmek için nasıl bir yol izleyecektir? Germiyan ve Kayı arasında başlamış olan savaş sebebiyle Gonca Hatun derin bir acı yaşamaktadır. Bir yanda sevdiği adam diğer yanda ata ocağı olan Gonca Hatun bu durumla nasıl baş edecektir?

Melike Hatun, Bala Hatun'a misafir olur. Artık düşmanlara karşı birlik olacaklarını söyler. Bala Hatun, Melike Hatun'a tekfurlarla yaptıkları anlaşmayı hatırlatarak onun samimiyetini sınar. Melike Hatun'un obaya gelmekteki asıl amacı nedir? Bala Hatun, Melike Hatun tehlikesine karşı ne yapacaktır?

Orhan Bey Ulcay'ın inine gitmiştir. Orhan Bey Ulcay'ı ele geçirebilecek midir? Yakup Bey ve İbrahim Bey, Osman Bey'i yalnız bırakmak için Gündüz Bey'i yanlarına çekmeye çalışırlar. Gündüz Bey'i nasıl bir kozla yanlarına çekmeye çalışacaklardır?

Yakup Bey ve İbrahim Bey oyunlarını kurarken, Osman Bey de kendi hamlesi için hazırlanmaktadır. Osman Bey'in hamlesi nedir? İki büyük beye karşı galip gelebilecek midir?

👉KURULUŞ OSMAN TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉KURULUŞ OSMAN 160. BÖLÜM İZLE

Bala Hatun obadaki işleri ele almışken Osman Bey'in yokluğunu sorgular. Kimse Osman Bey'in nereye gittiğini bilmemektedir.

Yakup Bey ve İbrahim Bey de Bursa ve İznik'i alıp Osman Bey'i etkisiz kılma planları yaparlar.

👉KURULUŞ OSMAN TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉KURULUŞ OSMAN 160. BÖLÜM İZLE

👉KURULUŞ OSMAN TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉KURULUŞ OSMAN 160. BÖLÜM İZLE

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI : Burak Özçivit (Osman Bey), Yıldız Çağrı Atiksoy (Malhun Hatun), Seda Yıldız (Edebalı), Hakan Yılmaz (Kantekuzenos), Özge Törer (Bala Hatun), Rüzgar Aksoy (Turgut Bey), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Yiğit Uçan (Boran), Deniz Hamzaoğlu (Bayındır Bey), Nihat Altınkaya (Olof), İpek Karapınar (Frigg), Emin Gürsoy (Kumral Abdal), Berk Erçer (Konur), Almıla Uluer Atabeyoğlu (Bengi Hatun), Kaan Yalçın (Öktem), Burç Kümbetlioğlu (Dursun Fakıh), Abidin Yerebakan (Akça Derviş), Açelya Özcan (Ayşe Hatun), Taha Baran Özbek (Aktemur), Begüm Çağla Taşkın (Ülgen Hatun), Fatih Ayhan (Baysungur), Burak Alp Yenilmez (Kutan), Miray Akay (Alçiçek), Caner Nalbantoğlu (Dan), Aybars Kartal Özson (Orhan), Yaman Balcı (Alaeddin), Cemre Demircan (Fatma), Noyan Üzer (Frodi)

Dünyanın en etkili oyuncuları açıklandı!
Aziz Yıldırım'ın duygusal anları!
DİĞER
'Kara Melek'in saçlarına aklar düştü! 48 yaşındaki Sanem Çelik'in son hali hayranlarını şoke etti!
Başkan Erdoğan'dan TOBB Genel Kurulu'nda önemli açıklamalar! TOGG vurgusu... "Uzun yıllar sonra bu sefer treni ve trendi kaçırmadık"
Olympiakos'un yıldızı Cimbom'a
Milli yıldızın rotası G.Saray! İşte Buruk'un yeni sezon hediyesi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Taş Kağıt Makas 12. bölüm fragmanı İZLE
Taş Kağıt Makas 11. BÖLÜM İZLE
HAREKET PROJE HALKA ARZ | HRKET halka arz kaç lot verir, talep toplama tarihleri, eşit mi oransal mı, hangi bankalar?
A101 ALDIN ALDIN BU PERŞEMBE | 16 Mayıs A101 indirimli ürünler kataloğu
Çaykur işçi alım kura sonuçları 2024 | Çaykur 1072 işçi alımı asil ve yedekler isim listesi
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Zaniolo'dan kötü haber! EURO 2024'te... Zaniolo'dan kötü haber! EURO 2024'te... 17:10
İşte A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın kamp kadrosu İşte A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın kamp kadrosu 16:59
Dünyanın en etkili oyuncuları açıklandı! Dünyanın en etkili oyuncuları açıklandı! 16:18
Beşiktaş'ta Hatayspor maçı hazırlıkları sürüyor Beşiktaş'ta Hatayspor maçı hazırlıkları sürüyor 14:55
Flaş transfer sözleri! Menajeriyle konuştu ve... Flaş transfer sözleri! Menajeriyle konuştu ve... 15:15
Trabzonspor'da gözler Başakşehir maçında Trabzonspor'da gözler Başakşehir maçında 15:21
Daha Eski
Beşiktaş'tan yılın transfer hamlesi! Beşiktaş'tan yılın transfer hamlesi! 15:33
Aziz Yıldırım'ın duygusal anları! Aziz Yıldırım'ın duygusal anları! 16:13
Olympiakos'un yıldızı Cimbom'a Olympiakos'un yıldızı Cimbom'a 16:14
Play-Off'ta Bodrum FK'nın konuğu Boluspor! Play-Off'ta Bodrum FK'nın konuğu Boluspor! 12:01
Buruk'tan sürpriz karar! Derbide o yıldıza kesik Buruk'tan sürpriz karar! Derbide o yıldıza kesik 12:04
Worrall'ın oynamama nedeni ortaya çıktı! Worrall'ın oynamama nedeni ortaya çıktı! 12:21