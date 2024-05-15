Haberler Haberler HAREKET PROJE HALKA ARZ | HRKET halka arz kaç lot verir, talep toplama tarihleri, eşit mi oransal mı, hangi bankalar?

HAREKET PROJE HALKA ARZ | HRKET halka arz kaç lot verir, talep toplama tarihleri, eşit mi oransal mı, hangi bankalar?

60 yıldan uzun bir zamandır müşterilerine mühendislik çözümleriyle ağır kaldırma ve taşımacılık hizmetleri sunan Hareket Proje halka arz oluyor. HRKET koduyla borsada işlem görecek olan Hareket Proje'nin halka arzıyla ilgili yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında 'HRKET halka arz kaç lot verir, talep toplama tarihleri, eşit mi oransal mı, hangi bankalar?' sorgulamaları yapıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2024 Çarşamba 15:10 Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2024 Çarşamba 15:30
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HAREKET PROJE HALKA ARZ | HRKET halka arz kaç lot verir, talep toplama tarihleri, eşit mi oransal mı, hangi bankalar?

HAREKET PROJE HALKA ARZ | Karaköy limanında tahmil-tahliye hizmetini vermek üzere 1957'de kurulan Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği halka arz oluyor. Ağır taşımacılık ve ağır kaldırma alanında hizmet veren Hareket Proje'nin kaç lot vereceği, talep toplama tarihleri, hangi bankalarda olacağı merak ediliyor. İşte detaylar...

HRKET HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş.'nin talep toplama tarihleri 15 - 16 - 17 Mayıs 2024 olarak belirlendi.

HAREKET PROJE KAĞIT HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası) - Bireysel Yatırımcı Grubu

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  • 2.1 Milyon katılım ~ 9 Lot (630 TL)
  • 2.5 Milyon katılım ~ 8 Lot (560 TL)
  • 2.9 Milyon katılım ~ 7 Lot (490 TL)
  • 3.3 Milyon katılım ~ 6 Lot (420 TL)
  • 3.7 Milyon katılım ~ 5 Lot (350 TL)
  • 4.1 Milyon katılım ~ 5 Lot (350 TL)
  • 4.5 Milyon katılım ~ 4 Lot (280 TL)
  • 4.9 Milyon katılım~ 4 Lot (280 TL)

HAREKET PROJE KAĞIT HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Eşit dağıtım yöntemi ile halka arz edilecek olan Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş., Yıldız Pazar'da işlem görecek.

HAREKET PROJE KAĞIT HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

  • Al Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Acar Menkul Değerler A.Ş.
  • Ahlat Yarım Menkul Değerler A.Ş.
  • Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Akbank T.A.Ş.
  • Alb Yarm Menkul Değerler A.Ş.
  • Alnus Yarım Menkul Değerler A.Ş.
  • Alternatil Yatım Menkul Değerler A.Ş.
  • Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Anadolubank A.Ş.
  • Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  • Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
  • Bizim Menkul Değerler A.Ş.
  • Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Burgan Bank A.Ş.
  • Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • DenizBank A.Ş.
  • Dinamik Menkul Değerler A.Ş.
  • Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Garanti Bankası A.Ş.
  • Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Global Menkul Değerler A.Ş.
  • Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Türkiye Halk Bank A.Ş.
  • Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Ing Bank A.Ş.
  • Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Info Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Integral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Türkiye İş Bankası A.Ş.
  • Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
  • Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Fibabanka A.Ş.
  • Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
  • Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
  • PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  • Piramit Menkul Değerler A.Ş.
  • Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Şekerbank T.A.Ş.
  • Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Odea Bank A.Ş.
  • Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Teb A.Ş.
  • Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Turkish Yatrım Menkul Değerler A.Ş.
  • Konsorsiyum Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
  • Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
  • Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • T. Vakıflar Bankası T.A.O.
  • Vakıf Katım Bankası A.Ş.
  • Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
  • Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.
  • Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
  • Konsorsiyum Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  • Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
  • Pay Menkul Değerler A.Ş.
  • Prim Menkul Değerler A.Ş.

NOT: Yukarıda yazılı bilgilerin tamamı Lila Kağıt San. ve Tic. A.Ş. tarafından 'halka arz' için yayımlanan İzahnameden alınmış olup yatırıp tavsiyesi değildir!

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