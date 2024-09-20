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Haberler Fransa Ligue 1

Lille - Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de mücadele başlıyor. Lille ile Strasbourg, 5. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lille - Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2024 Cuma 14:50 Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2024 Cuma 15:10
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Lille - Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Lille - Strasbourg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de yeni sezon heyecanı başladı. 5. haftada Lille ile Strasbourg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lille - Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Lille - Strasbourg MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lille - Strasbourg maçı 21 Eylül Cumartesi günü saat 18.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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