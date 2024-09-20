GELİNİM MUTFAKTA kim elendi 20 Eylül? | Gelinim Mutfakta bu hafta bilezikleri kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ 20 EYLÜL? | Gelinim Mutfakta'nın 1455. bölümünde de gelinler ve kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Gün birincisi olan yarışmacının çeyrek altın kazandığı yarışmada haftanın birincisi ise 10 altın bileziğin sahibi olacak. Hafta finali ile birlikte bir gelin ise kayınvalidesiyle birlikte programa veda edecek. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi? 20 Eylül Cuma Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı, çeyrek altını kim aldı? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA 20 EYLÜL KİM ELENDİ?

Hafta boyunca toplanan puanlardan en düşük skora sahip olan ve kayınvalidesiyle birlikte yarışmaya veda eden gelin henüz belli olmadı. Bölüm sonunda elenen gelin belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

GELİNİM MUTFAKTA 20 EYLÜL BİLEZİKLERİ KİM ALDI?

Hafta finali sonunda kayınvalidelerden en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi gelin henüz açıklanmadı.

GELİNİM MUTFAKTA 20 EYLÜL ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelin belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

GELİNİM MUTFAKTA DÜN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 19 Eylül Perşembe günü çeyrek altını Nur gelin kazandı.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA ALTIN BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 9 - 13 Eylül haftasında en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi olan gelin, Rabia gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 9 - 13 Eylül hafta finalinde elenen isim Zehra gelin oldu.