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Sandık Kokusu 22. BÖLÜM İZLE - Sandık Kokusu son bölüm izle - Show TV Sandık Kokusu izle

Show TV'nin yeni dizisi Sandık Kokusu, konusu ve oyuncuları ile izleyicilerin ilgisini çekti. Başrollerini Demet Akbağ ve Özge Özpirinçci'nin paylaştığı dizide, ikiliyi seyirciler anne kız rolünde izliyor. Sandık Kokusu 22. bölüm fragmanı yayınlandığında çarpıcı bir etki yarattı. Sandık Kokusu 15 Mayıs Çarşamba günü yayımlanan son bölüm full tek parça izleme linki haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2024 Çarşamba 18:10 Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2024 Çarşamba 18:30
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Sandık Kokusu 22. BÖLÜM İZLE - Sandık Kokusu son bölüm izle - Show TV Sandık Kokusu izle

SANDIK KOKUSU 22. BÖLÜM İZLE | Ekranların yeni dizisi Sandık Kokusu Show TV'de izleyici karşısına geçiyor. Demet Akbağ, Özge Özpirinçci, Metin Akdülger gibi isimleri bir araya getiren dizinin yapımcılığını O3 Medya üstleniyor. Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Nezaket Coşkun oturuyor. İzleyiciler Sandık Kokusu 22. bölüm izle, Sandık Kokusu son bölüm full izle sorgulamaları yapıyor. İşte Sandık Kokusu 15 Mayıs Çarşamba tarihli 22. bölüm bilgileri...

SANDIK KOKUSU 22. BÖLÜM İZLE

SANDIK KOKUSU TÜM BÖLÜMLER İZLE

SANDIK KOKUSU 22. BÖLÜM ÖZETİ

Süleyman'ın dediklerini yapmaktan başka çareleri yoktur. Atilla, Deniz'i almak için Süleyman'ın mekanına gider ve son bir sevkiyat için anlaşırlar.

Sağ salim kurtulan Deniz, annesini daha fazla korkutmak istemediği için olanları söylemek istemese de yaşadığı travmayı daha fazla saklayamaz. Karsu bunu öğrendiğinde Atilla'ya tepkisi çok sert olur.

Reha'ya olanları anlatmak zorunda kalan Karsu ondan hiç beklemediği bir darbe alacaktır.

SANDIK KOKUSU 22. BÖLÜM İZLE

SANDIK KOKUSU TÜM BÖLÜMLER İZLE

SANDIK KOKUSU 22. BÖLÜM İZLE

SANDIK KOKUSU TÜM BÖLÜMLER İZLE

SANDIK KOKUSU OYUNCULARI

  • Demet Akbağ

  • Özge Özpirinçci

  • Metin Akdülger

  • Necip Memili

  • Levent Can

  • Mina Akdin

  • Ergun Kuyucu

  • Kayhan Açıkgöz

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