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YEMEKTEYİZ puan tablosu 15 Mayıs Çarşamba | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Nadir kaç puan aldı?

Zuhal Topal'ın sunumuyla ekran gelen Yemekteyiz'de yarışma heyecanı sürüyor. Yeni haftanın üçüncü yarışmacısı Nadir Bey oldu. Nadir Bey hazırladığı menüyle yarışmacıların odak noktası oldu. İzleyiciler ise Zuhal Topal'la Yemekteyiz Nadir kaç puan aldı? sorusunun yanıtının araştırmaya başladı. Yemekteyiz 15 Mayıs puan tablosu haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2024 Çarşamba 18:17 Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2024 Çarşamba 18:30
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YEMEKTEYİZ puan tablosu 15 Mayıs Çarşamba | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Nadir kaç puan aldı?

TV 8'in sevilen yarışması Yemekteyiz'de yeni haftaya girildi. Günün yarışmacısı Nadir Bey oldu. Büyük ödül için kıyasıya rekabet eden yarışmacılar her gün puanlama yapıyorlar. Hafta bitiminde ise bir kişi ödülü kazanıyor. İşte Yemekteyiz 15 Mayıs 2024 puan tablosu...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ NADİR KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 15 Mayıs yarışmacısı Nadir Bey oldu. Nadir Bey'in puan tablosu yapılan oylamanın ardından belli olacak.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BATUHAN KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 14 Mayıs yarışmacısı Batuhan Bey oldu. Batuhan Bey'in puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Gülpınar: 2

Duygu: 5

Hümeyra: 4

Nadir: 3

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ GÜLPINAR KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 13 Mayıs yarışmacısı Gülpınar Hanım oldu. Gülpınar Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Duygu: 5

Nadir: 6

Batuhan: 5

Hümeyra: 4

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