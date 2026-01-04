Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Marsilya-Nantes maçı canlı anlatım için tıklayın

Marsilya ile Nantes, Ligue 1'de sezonun kaderini etkileyebilecek bir mücadelede karşı karşıya gelecek. Son haftalarda yükselen bir form grafiği yakalayan Marsilya, Orange Velodrome'da oynanacak karşılaşmada üst üste dördüncü galibiyetini alarak zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor. Küme düşme hattından uzaklaşmayı amaçlayan Nantes ise üç maçtır süren mağlubiyet serisini sona erdirmek için sahaya çıkacak. Karşılaşmanın yayın saati, kanal bilgileri ve canlı yayın detayları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Marsilya-Nantes maçı ne zaman, saat kaçta? Marsilya Nantes maçı hangi kanalda?

MARSİLYA-NANTES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Marsilya-Nantes maçı, 4 Ocak Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 17:00'de başlayacak.

MARSİLYA-NANTES MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Marsilya ve Nantes'in, karşı karşıya geleceği Fransa Ligue 1 maçı, Marsilya'da, Vélodrome Stadyumu'nda oynanacak.

MARSİLYA-NANTES MAÇI HANGİ KANALDA?

Marsilya ile Nantes arasındaki Fransa Ligue 1 maçı, Bein Sports 4 kanalında canlı yayınlanacak.

DE ZERBİ İLE ŞAMPİYONLUK HAYALİ

Roberto De Zerbi'nin çalıştırdığı Marsilya, geçtiğimiz sezon Ligue 1'i ikinci sırada tamamladı. Bu sezona da güçlü bir giriş yapan Les Olympiens'te taraftarlar, kulübün 2010'dan bu yana ilk lig şampiyonluğunu kazanabileceğine inanmaya başladı.

KRİTİK PUAN KAYIPLARI YARIŞI ZORLAŞTIRDI

Marsilya'nın Kasım ayı sonunda Toulouse ile 2-2 berabere kalması ve Aralık başında Lille deplasmanında 1-0 mağlup olması, şampiyonluk yarışında önemli bir darbe anlamına geldi. Bu sonuçlar, ev sahibinin PSG ve Lens karşısında puan kaybetmesine neden oldu.

YIL SONUNU GALİBİYETLERLE KAPATTILAR

Tüm olumsuzluklara rağmen De Zerbi'nin ekibi, 2025 yılını tüm kulvarlarda üst üste üç galibiyetle kapatarak yeniden ivme yakaladı. Marsilya, ligde oynadığı son maçta Monaco'yu 1-0 mağlup ederek özgüven tazeledi.

ZİRVEYLE FARK SÜRÜYOR AMA UMUT VAR

Monaco galibiyetinin ardından Marsilya, 32 puanla üçüncü sıraya yükseldi. Les Olympiens, ikinci sıradaki PSG'nin 4, lider Lens'in ise 8 puan gerisinde bulunuyor. Öte yandan dördüncü sıradaki Lille ile yalnızca gol averajı farkı olması, yarışın henüz kopmadığını gösteriyor.

ORANGE VELODROME'DA GEÇİT YOK

Marsilya, bu sezon Ligue 1'de iç sahada yenilgi yüzü görmedi. Orange Velodrome'da oynanan sekiz lig maçında 6 galibiyet ve 2 beraberlik alan ev sahibi ekip, taraftarı önünde yine favori konumunda.

NANTES'TA TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİMİ

Nantes cephesinde ise sezon oldukça sancılı geçiyor. Sarı-yeşilli ekip, geçtiğimiz ay teknik direktör Luis Castro ile yollarını ayırdı. Castro yönetiminde Nantes, ilk 15 lig maçında sadece iki galibiyet alabildi. Kulüp yönetimi, yeni bir teknik direktör yerine sezon sonuna kadar takımın başına Ahmed Kantari'yi getirdi. Kantari, görevine Angers karşısında alınan 4-1'lik mağlubiyetle başlasa da, kısa süre sonra Fransa Kupası'nda Concarneau'yu 5-3 yenerek moral kazandı.

KÜMEDE KALMA MÜCADELESİ KIZIŞTI

Nantes, kış arasına 11 puanla 17. sırada girdi. Son sıradaki Metz ile aynı puanda olan Canaris, 15. basamaktaki Le Havre'nin 5 puan, küme düşme play-off hattındaki Auxerre'nin ise yalnızca 1 puan gerisinde yer alıyor.