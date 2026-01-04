Emre Can'dan transfer açıklaması! Beşiktaş istiyordu

Borussia Dortmund kaptanı Emre Can, Marbella'daki kamp sırasında Sky Sport'a verdiği özel röportajda uzun süren sakatlık dönemini, takımın hedeflerini ve kendi geleceğini değerlendirdi. Deneyimli futbolcunun açıklamaları, Beşiktaş'la anılan transfer iddialarına da yanıt niteliği taşıdı.

30 yaşındaki orta saha, yaşadığı sakatlık sürecinin hem fiziksel hem de mental açıdan oldukça yıpratıcı olduğunu vurguladı. Rehabilitasyon döneminde iniş çıkışlar yaşadığını belirten Can, ailesinin ve özellikle eşinin desteğinin kendisi için belirleyici olduğunu ifade etti. "Her zaman kendime 'Bir gün yeniden sağlıklı olacaksın' dedim. Bu düşünce beni ayakta tuttu," sözleriyle süreci özetledi.

Mevcut durumu hakkında da samimi konuşan Can, tam olarak yüzde vermenin zor olduğunu söyledi: "Kaç yüzde olduğumu söylemek güç. Ağrısız geçen her gün benim için iyi bir gün. Son antrenmanlar olumlu bir başlangıç oldu."

Takımın performansına da değinen tecrübeli kaptan, Borussia Dortmund'un tabloya karamsar bakılmaması gerektiğini savundu. Bundesliga'da ikinci sırada yer aldıklarını ve Şampiyonlar Ligi'nde hedeflerin hâlâ kendi ellerinde olduğunu hatırlatan Can, Almanya Kupası'ndan elenmelerinin ise kendilerini üzdüğünü belirtti. "İlk hedefimiz kesinlikle Şampiyonlar Ligi bileti almak. Avrupa'da da mümkün olduğunca ileri gitmek istiyoruz," dedi.

Şampiyonlar Ligi'nde Bodø/Glimt maçı sonrası tribünlerden gelen ıslıkları da değerlendiren Can, kötü performanslarda tepkilerin anlaşılabilir olduğunu ancak takım iyi durumdayken bunun moral bozabildiğini söyledi. "Daha iyi olabiliriz, özellikle duran toplarda gelişmeliyiz ama genel olarak doğru yoldayız," ifadelerini kullandı.

Sözleşmesindeki otomatik uzatma opsiyonuna da değinen Emre Can, kulüple arasında güçlü bir güven bağı olduğunu vurguladı. "Şu an için gelecek sezon da Borussia Dortmund'da olacağımı düşünüyorum. Burada mutluyum ve kulüp zor zamanlarımda hep arkamda durdu. Futbolda hiçbir şey kesin değildir ama bugün itibarıyla planım burada kalmak," diyerek geleceğine dair mesajını net biçimde verdi.

İŞTE O RÖPORTAJ