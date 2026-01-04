CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Emre Can'dan transfer açıklaması! Beşiktaş istiyordu

Emre Can'dan transfer açıklaması! Beşiktaş istiyordu

Son dakika Beşiktaş transfer haberi | Borussia Dortmund kaptanı Emre Can, sakatlık süreci ve geleceğiyle ilgili net konuştu. Beşiktaş'ın gündemindeki tecrübeli orta saha, “Planım Dortmund’da kalmak” diyerek transfer iddialarına kapıyı kapattı. İşte Emre Can'ın açıklamaları... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2026 Pazar 13:44
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Emre Can'dan transfer açıklaması! Beşiktaş istiyordu

Borussia Dortmund kaptanı Emre Can, Marbella'daki kamp sırasında Sky Sport'a verdiği özel röportajda uzun süren sakatlık dönemini, takımın hedeflerini ve kendi geleceğini değerlendirdi. Deneyimli futbolcunun açıklamaları, Beşiktaş'la anılan transfer iddialarına da yanıt niteliği taşıdı.

30 yaşındaki orta saha, yaşadığı sakatlık sürecinin hem fiziksel hem de mental açıdan oldukça yıpratıcı olduğunu vurguladı. Rehabilitasyon döneminde iniş çıkışlar yaşadığını belirten Can, ailesinin ve özellikle eşinin desteğinin kendisi için belirleyici olduğunu ifade etti. "Her zaman kendime 'Bir gün yeniden sağlıklı olacaksın' dedim. Bu düşünce beni ayakta tuttu," sözleriyle süreci özetledi.

Mevcut durumu hakkında da samimi konuşan Can, tam olarak yüzde vermenin zor olduğunu söyledi: "Kaç yüzde olduğumu söylemek güç. Ağrısız geçen her gün benim için iyi bir gün. Son antrenmanlar olumlu bir başlangıç oldu."

Takımın performansına da değinen tecrübeli kaptan, Borussia Dortmund'un tabloya karamsar bakılmaması gerektiğini savundu. Bundesliga'da ikinci sırada yer aldıklarını ve Şampiyonlar Ligi'nde hedeflerin hâlâ kendi ellerinde olduğunu hatırlatan Can, Almanya Kupası'ndan elenmelerinin ise kendilerini üzdüğünü belirtti. "İlk hedefimiz kesinlikle Şampiyonlar Ligi bileti almak. Avrupa'da da mümkün olduğunca ileri gitmek istiyoruz," dedi.

Şampiyonlar Ligi'nde Bodø/Glimt maçı sonrası tribünlerden gelen ıslıkları da değerlendiren Can, kötü performanslarda tepkilerin anlaşılabilir olduğunu ancak takım iyi durumdayken bunun moral bozabildiğini söyledi. "Daha iyi olabiliriz, özellikle duran toplarda gelişmeliyiz ama genel olarak doğru yoldayız," ifadelerini kullandı.

Sözleşmesindeki otomatik uzatma opsiyonuna da değinen Emre Can, kulüple arasında güçlü bir güven bağı olduğunu vurguladı. "Şu an için gelecek sezon da Borussia Dortmund'da olacağımı düşünüyorum. Burada mutluyum ve kulüp zor zamanlarımda hep arkamda durdu. Futbolda hiçbir şey kesin değildir ama bugün itibarıyla planım burada kalmak," diyerek geleceğine dair mesajını net biçimde verdi.

İŞTE O RÖPORTAJ

Aslan'dan Fransız yıldıza kanca!
Osimhen'in kankası F.Bahçe'ye geliyor!
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
Güvenli odanın kapısını açtı ama kapatamadı! Dakika dakika Maduro'nun son anları: Eşiyle yerlerde sürüklenerek kaçırıldı
Fenerbahçe Bankalar Birliği'nden çıkıyor!
G.Saray'dan F.Bahçe'ye dev transfer çalımı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sevilla-Levante maçı izleme bilgileri Sevilla-Levante maçı izleme bilgileri 12:56
Fenerbahçe Bankalar Birliği'nden çıkıyor! Fenerbahçe Bankalar Birliği'nden çıkıyor! 12:31
De Colo F.Bahçe'ye geri dönüyor! De Colo F.Bahçe'ye geri dönüyor! 12:23
F.Bahçe Guendouzi için Lazio ile anlaştı! F.Bahçe Guendouzi için Lazio ile anlaştı! 12:17
Konyaspor 2 transfer birden açıkladı! Konyaspor 2 transfer birden açıkladı! 12:01
Aslan'dan Fransız yıldıza kanca! Aslan'dan Fransız yıldıza kanca! 11:56
Daha Eski
G.Saray'dan F.Bahçe'ye dev transfer çalımı! G.Saray'dan F.Bahçe'ye dev transfer çalımı! 11:56
Premier Lig’de dev randevu: Manchester City-Chelsea Premier Lig’de dev randevu: Manchester City-Chelsea 11:09
Fenerbahçe'nin yıldızına resmi teklif geldi! Fenerbahçe'nin yıldızına resmi teklif geldi! 10:56
İşte G.Saray-Trabzonspor maçının 11'leri! İşte G.Saray-Trabzonspor maçının 11'leri! 10:53
Sörloth’tan A. Madrid yönetimine mesaj! Sörloth’tan A. Madrid yönetimine mesaj! 10:39
Tottenham-Sunderland maçı bilgileri! Tottenham-Sunderland maçı bilgileri! 10:28