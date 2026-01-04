Lazio-Napoli maçı hangi kanalda, nasıl izlenir? Canlı yayın bilgileri

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Lazio ile Napoli, Serie A'da sezonun gidişatını etkileyebilecek önemli bir mücadelede karşı karşıya geliyor. Yeni yıla moralli giren Napoli, Pazar günü öğle saatlerinde Stadio Olimpico'da sahne alacak. Son şampiyona karşı altı maçtır kaybetmeyen Lazio, puan farkını kapatma peşinde. Maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler, Lazio Napoli maçının yayın saati, yayıncı kanal bilgileri ve canlı izleme alternatifleri hakkında detayları yakından takip ediyor. Peki, Lazio-Napoli maçı hangi kanalda, nasıl izlenir?

LAZIO-NAPOLI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Lazio-Napoli maçı, 4 Ocak Pazar günü oynanacak. Karşılaşma, saat 14:30'da başlayacak.

LAZIO-NAPOLI MAÇI HANGİ KANALDA?

Lazio ile Napoli arasındaki İtalya Serie A maçı, S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak. Lazio Rome-SSC Napoli maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

SON GALİBİYET PARMA DEPLASMANINDA GELDİ

Başkent ekibi, geçtiğimiz hafta Udine deplasmanında tartışmalı bir uzatma dakikası golüyle mağlup oldu. Lazio'nun Aralık ayı başından bu yana ligde aldığı tek galibiyet, Parma deplasmanında dokuz kişiyle kazanılan dikkat çekici zafer oldu.

KUPADA MORAL, LİGDE İSTİKRAR ARAYIŞI

Serie A'daki puan kayıplarına rağmen Lazio, AC Milan'ı İtalya Kupası'ndan eleyerek çeyrek finale yükseldi. Biancocelesti, bu turda son şampiyon Bologna ile eşleşirken, ligde de ilk altı hedefini korumayı sürdürüyor.

SARRI'NİN İKİNCİ DÖNEMİNDE SAVUNMA ÖN PLANDA

Transfer yasağına rağmen Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Lazio'da, Maurizio Sarri'nin ikinci teknik direktörlük dönemi, disiplinli ve iyi organize edilmiş savunma anlayışıyla öne çıkıyor.

OLIMPICO'DA GEÇİT YOK

Lazio, bu sezon evinde oynadığı dokuz resmi maçın altısında kalesini gole kapattı. Milan'a karşı kazanılan 1-0'lık kupa maçı da bu serinin bir parçası olurken, kaleci Ivan Provedel performansıyla dikkat çekti.

ZİRVE TAKIMLARINA KARŞI ZORLANIYORLAR

Sarri'nin ekibi, Napoli maçı öncesinde ligde üst sıralarda yer alan rakiplerine karşı oynadığı sekiz karşılaşmadan yalnızca beş puan çıkarabildi.

NAPOLI FORMDA GELİYOR

Napoli, Lazio ile oynadığı son beş lig maçını kazanamamış olsa da bu mücadeleye oldukça moralli çıkıyor. Öncesinde Biancocelesti'ye karşı oynadığı 12 maçın 10'unu kazanan Partenopei, son dönemde yeniden yükselişe geçti.

KUPALARLA GELEN ÖZGÜVEN

Sezonun ilk kupası olan Supercoppa Italiana'yı kazanan Napoli, kısa süre sonra Cremonese'yi mağlup ederek başarılı bir yılı daha geride bıraktı.

ÜST ÜSTE ÜÇ GALİBİYET

Noel sonrası formunu artıran Napoli, Stadio Zini'de oynanan maçta Rasmus Højlund'un ilk yarıda attığı iki golle bir kez daha 2-0 kazanarak üst üste üçüncü galibiyetini elde etti.

Oggi scendiamo in campo così 🔥💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/eseBS4xj0h — Official SSC Napoli (@sscnapoli) January 4, 2026

ZOR DÖNEMDEN GÜÇLÜ DÖNÜŞ

Bu çıkış, Napoli'nin Serie A ve Şampiyonlar Ligi'nde üst üste aldığı yenilgilerin ardından geldi ve takımın her iki kulvarda da yeniden ayağa kalkmasını sağladı.

CONTE – SARRI REKABETİ

Antonio Conte, daha önce Chelsea döneminden tanıdığı Maurizio Sarri'ye karşı, Inter ve Juventus'u çalıştırdığı süreçlerde iki kez mağlup oldu. Tecrübeli teknik adam, Roma'daki bu zorlu karşılaşmada bu kötü seriyi sonlandırmayı hedefliyor.