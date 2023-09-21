Az daha kalpten gidiyorduk!

Maçın ilk yarısında biri direkten dönmek üzere 9 gol pozisyonuna girdi Galatasaray! Şampiyonlar Ligi'nde bir maçın ilk yarısında bu kadar gol pozisyonuna girip de fileleri havalandıramazsanız, rakip sizi cezalandırır. Nitekim de öyle oldu.

Biz tonla gol kaçırdık, Kopenhag bir kez çok oyuncu ile ceza sahamıza girdi, topu bir türlü uzaklaştıramayınca Elyounoussi tabelayı değiştirdi. Böylesine büyük maçlarda bu kadar gol kaçırılmaz. Yakaladın mı atacaksın, bizim yapamadığımızı Kopenhag yaptı.

İlk yarıya çok iştahlı başlayan Galatasaray, ikinci 45'e enerjisi düşük bir şekilde girdi. Rakibe üst üste pozisyonlar verdik. Orta sahamızı çabuk geçtiler. 2. gol adeta bağıra bağıra geldi. Okan Buruk, 2. golden sonra değil de golü yemeden önce değişiklik yapmalıydı. Mertens, böylesine zorluk derecesi yüksek maçlarda ancak tek devre oynayabilir. Torreira-Oliveira ikilisi neden bozulur? Kerem Demirbay, Oliveira'dan daha mı iyi? Dün bu sorular çok soruldu. Oliveira girdikten sonra Torreira da rahatladı.

Galatasaray'ın oyun ezberi (Kerem Aktürkoğlu-İcardi bağlantısı) bizim ligimizde tutar. Ama Şampiyonlar Ligi maçları için yeni taktikler, yeni oyun anlayışları bulmak zorunda Galatasaray. Topu ayağına alan her oyuncu, Kerem Aktürkoğlu'nu arıyor. Kerem Aktürkoğlu da İcardi'yi. İcardi, Galatasaray'a geldiği günden beri en şanssız maçını oynadı. Çok gol kaçırdı. 51'de süreden çalmak için taç atışını 34 saniyede kullanan Jelert, 73'te ikinci sarıdan atıldı. İşte o anda maçın kaderi değişti. Okan Buruk'un üst üste hamleleri, uyuyan devi uyandırdı ve Aslan sahada kükremeye başladı. Maçın en iyisi Boey'in golü, tribünleri coşturdu. Taraftarın sahaya verdiği müthiş enerji ile skoru 2 dakikada 2-2'ye getirdik. Zaha ile Tete'nin ortak yapımı golü jeneriklikti. Ey Okan hoca! Madem Zaha ve Tete bu kadar oyuna konsantre ve hazır, neden kenarda beklettin? Neden maça ilk 11'de başlatmadın?

Okan hocanın, yanlış 11 ile başladığı maçı doğru 11 ile bitirmesi ve rakibin de 10 kişi kalması, gruba 1 puanla başlamamızı sağladı. Daha önümüzde 5 maç var. 3 puanla başlamalıydık ama 2-0 geriden gelip 1 puan almamız, teselli ikramiyesi gibi oldu.

Bu maçtan çıkaracağımız dersler var:

1) Şampiyonlar Ligi'nde yakaladın mı atacaksın.

2) Doğru 11 ile sahaya çıkacaksın.

3) Her rakibe göre bir oyun planın olacak.

4) Sahada Boey gibi savaşacaksın!