Bjelica maçı verdi

Maçta ilk isabetli şut gol oldu. Onuachu'nun kafa ile indirdiği topu Visca usta işi bir vuruşla ağlara gönderdi. Trabzonspor, ilk yarıda önde top tutamadı. Kenar bekleri çakılı oynayınca Bardhi ve Visca etkili ortalar yapıp Onuachu'yu topla buluşturamadı. Elinizde böylesine fizikli ve uzun bir santrfor varsa, kafasına top yağdırmanız gerekir. Bordo-mavililer, ön alan baskısı da yapamayınca, gol dışında tatsız, heyecansız bir 45 izledik. Bakasetas'ın savunmanın önünde oynaması, etkinliğini azaltıyor. Bu şekilde nasıl şut-gol atacak, asist üretecek? Visca çok büyük oyuncu. İlerleyen yaşına rağmen, yakaladı mı affetmiyor. Mehmet Can, fizikli Hatayspor hücumcuları karşısında ayakta kaldı. Mendy, Trabzonspor'un çehresini değiştirdi. Ama ikili mücadelelerde dikkat etmesi lazım. Bu şekilde her maçta kart görür. Bjelica'nın Mendy'yi uyarması lazım.



Onuachu, Eren'in asistini gole çevirince 'bu iş bitti' diye düşünmeye başladık. Ama teknik direktör Bjelica, ileride top tutan, iyi oynayan Onuachu'yu anlamsız bir kararla 67. dakikada kenara aldı. Onuachu çıktıktan sonra Hatayspor, dalga dalga Trabzonspor'un üzerine geldi. Bjelica oyunu okuyamadı ve kafamdaki soru işaretlerini artırdı. 72'de Rivas'ın adeta bir füzesi ile golü bulan Hatayspor, Lamkel Ze ve Bashiru'nun golleriyle kazandı. Trabzonspor gibi bir takım, 2-0 öne geçtikten sonra maç vermez. Bjelica'nin eseridir bu. Volkan Demirel, 2-0 geriye düştükten sonra hamleleriyle hocalık dersi verdi. Bjelica bu sonuçtan ders çıkarmalı. Uğurcan da kendine gelmeli artık.