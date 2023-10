Esas duruşa geç Erik Ten Hag!

Gördün mü Aslanım! Aslan Cimbom, Old Trafford'da nasıl kükredi! İngilizleri susturduk! Erik Ten Hag'a 'Galatasaray maçı öncesinde dil altı hapı al' diye uyarmıştım. Öyle ya 'Galatasaray'ın art arda gelen golleri ile tansiyonun yükselebilir. Benden uyarması' demiştim. Ten Hag, kenarda stresten, üzüntüden, şoktan adeta komaya girdi komaya! Ey Hojlund, gördün mü Rashford koçum benim! Aldınız mı boyunuzun ölçüsünü...

Yürü be Aslanım! Kim durdurabilir seni! Old Trafford'da tarih böyle yazılır! Galatasaray dün gece futbola acıkmış bir ihtirasla oynadı. İngilizleri yıpratan, merhametsiz bindirmelerle ve güç gösterisiyle ecel terleri döktürdük Onana'ya, Dalot'a, Lindelof'a, Amrabat'a... 78'de penaltıyı kaçıran İcardi, 81'de sanat eseri bir golle geceye hükmetti: 3-2. Old Trafford'da İngilizler'i 3'ledikten sonra farka gidecek pozisyonlar da yakaladık. Dün gece Galatasaraylı futbolcuların gözleri galibiyetten başka hiçbir şey görmüyordu. Galatasaray yüreğini ortaya koyduğu zaman ihtimaller, zaferlere dönüşüyor! Galatasaray, Manchester United karşısında som altından bir galibiyet aldı.

Boey, Torreira, Kerem, Abdülkerim, Zaha, İcardi... Sahada adım atarken adeta havada yürüyorlardı. Daha önceki hiçbir futbol gerçeğine benzemiyordu Galatasaray! Kahramanlar, masalların içinden çıkıp gerçek oldu! Old Trafford'da Galatasaraylı futbolcuların formalarından yılların teri aktı. Aslanlar gibi oynayıp, yeni bir çılgınlık ürettiler! Hepsinin gözlerindeki alevi gördük! Düşler tiyatrosunda tarih yazdık tarih!

Old Trafford'da 'Kırmızı Şeytanlar'a' cehennemi yaşattık! Ey Avrupa devleri! Şunu unutmayın! Tüm olasılıkların bittiği yerde GALATASARAY başlar! Dün gece Old Trafford'da bir destanın ayak izleri vardı! Şarkılı bir masal, en anlamlı gerçek! Ateşlere basarak yürüyen takım ruhu! İŞTE GALATASARAY!

Yıldızlar yere insin, Okan Buruk başta olmak üzere tüm Galatasaraylı futbolcuları gözlerinden öpsün! Old Trafford'da 'düşler sahnesinde' yüreklerin gönderine Galatasaray bayrakları çekildi! Galatasaray, ana sütü gibi helal bir zafer elde etti... Aslanlar'ın başı yıldızlarda; ayakları samanyolunda... GERÇEKLERİ TARİH YAZAR; TARİHİ DE GALATASARAY!