Dil altı hapı verin Erik ten Hag’a!

Galatasaray ilk yarıda iyi oynadı ama skoru alamadı. Zaha-Kerem-İcardi-Tete'den kurulu muhteşem dörtlü, Ankaragücü kalesini şut bombardımanına tuttu. (tam 18 şut) Yüzde 72 topla oynama gücü... Olağanüstü bir tempo! Rakibi bunaltan bir ön alan baskısı... Kaleci Bahadır Güngördü, kariyerinin en müthiş ilk yarısını çıkararak 5 net kurtarış yaptı. Muslera 30'da Morutan'ın 90'a giden şutunda jeneriklik bir kurtarış yaptı. İddia ediyorum, bu kurtarışı Muslera dışında hiçbir kaleci yapamazdı... Galatasaray'ın tahrip gücü yüksek futbolu karşısında Erik ten Hag'ın gözü korkmuştur! Enteresan bir ikinci yarı başlangıcı oldu. Herkes Galatasaray'dan gol beklerken Ankaragücü, Cephas'ın golü ile öne geçti. Haklı olarak o yere göğe sığdıramadığımız 'atom karınca' Boey bile Cephas'a yetişip durduramadı. Bu golden sonra öyle bir Galatasaray izlemeye başladık ki... Oyun tek kaleye döndü.



Kaleci Bahadır Güngördü; 2 süper kurtarışın ardından Zaha'nın füzesini sadece seyretti. Zaha, topa yaradana sığınıp öyle bir vurdu ki, ağlara giden topu ağır çekimde bile görmekte zorlandık. Scud füzesi gibi bir şutla golü buldu Zaha! Etkili futbolunu namına yakışır bir golle süsledi Zaha... Sonrasında Tete'ye 'al da at' dedi ama Tete, imkansızı başararak, topu auta attı. Maçta neler oldu neler! Boey'in vuruşunda Hayrullah'ın çizgideki müdahalesiyle VAR'a gidildi. VAR, golü verince Rams Park'ta adeta yer yerinden oynadı. Manchester United'lı futbolcular da Galatasaray'ı izlerken 'Eyvah yandık biz!' demişlerdir. Erik ten Hag'ın korkudan tansiyonu yükselmiştir. Dilaltı hapı verin Erik ten Hag'a... Bu arada Bahadır, İcardi'nin yarım metreden gelen kafa şutunda mucizevi bir kurtarış daha yaptı. Maç aslında Galatasaray ile Ankaragücü kalecisi Bahadır arasında geçti. Davinson Sanchez ne futbolcu ama... Siz skorun 2-1 olduğuna bakmayın. Rakip kalede Bahadır olmasaydı maçta tarihte görülmemiş bir fark olabilirdi. Rakip kaleye toplam 36 şut atıp, gövde gösterisi yaptı Aslanlar! Skor 10'a giderdi. Çünkü Bahadır'ın ilk yarıda 5, ikinci yarıda 7 net kurtarışı var. Hem de öyle böyle kurtarışlar değil! Galatasaray, Muslera'nın yerini alabilecek bir kaleci arıyor! İşte yeni Muslera size: BAHADIR GÜNGÖRDÜ! Sıra sende Manchester United!