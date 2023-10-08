Galatasaray'ın sırtı yere gelmez!

Old Trafford'da tarih yazan Galatasaray, Antalyaspor deplasmanında özellikle ikinci yarıda ortaya koyduğu 'Avrupai performansla' kazanıp, galibiyet serisini 7 maça çıkardı. Rehavet, yorgunluk, düşük motivasyon gibi mazeretlerin arkasına sığınmadan aslanlar gibi mücadele etti Galatasaray. Okan Buruk ve ekibine helal olsun! Bu takımı en iyi şekilde bu zorlu maça hazırlayıp, yıkılmaz bir takım oluşturdukları için. İlk yarıda Adam Buksa, Muslera'nın ayağına basıyor. Pozisyon net sarı kart. Hakem Zorbay Küçük oralı bile olmayınca Muslera haklı olarak canı yanmış duruma tepki gösterdi. Vay sen misin tepki gösteren, al sana sarı kart! Şaka gibi yahu! Ayağına basılan, canı yanan Muslera. Kartı gören de Muslera! Hakemin pozisyon yorumlaması tam bir rezalet!

Maçın ilk yarısında iki takım da pozisyon bulmakta zorlandı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Ndombele, oyunda kaldığı süre içinde (61'de çıktı) iyiydi. Eski ritmine kavuşursa, Galatasaray'ın gücüne güç katar. Galatasaray'ın bütün hücum aksiyonlarında başrolü Kerem Aktürkoğlu alıyor. Okan hoca, Zaha'ya yer açabilmek için Kerem'i 10 numara pozisyonunda oynatmaya başladı. Kerem 10 numara da oynayabileceğini ispat etti. Ama sol kenarda oynayınca, İcardi'ye daha fazla servis yapabiliyor. Böylece İcardi rakip kalede çok daha fazla etkili oluyor. Mertens girdikten sonra İcardi'ye yaptığı asiste bakın. Tıpkı Kerem gibi bir orta yaptı. İcardi de takımının 2. golünü attı. İcardi'nin bu güzel golü VAR olmasaydı güme gidiyordu. İcardi tam bir gol makinesi gibi. Maç içinde kendisini yormuyor. Doğru zamanda doğru yerde oluyor ve doğru koşular yapıyor. Ve en önemlisi ofsayda düşmüyor!

Galatasaray için derbiler hariç, en zor maçtı. Manchester zaferinden sonra 'acaba puan kaybeder mi?' denilen Galatasaray, bütün olasılıkları yerle bir etti yine. Çünkü tüm olasılıkların bittiği yerde İcardi başlıyor. Golleriyle Aslan Cimbom'a hayat veriyor! İkinci golü atan İcardi, 47'de Tete'nin ortasına öyle muazzam bir kafa vuruşu yaptı ki köşeye giden topu kaleci Leite, bir panter kıvraklığı ile kurtardı. Antalyaspor iyi takım, skor 1-0 iken Galatasaray'a zaman zaman zorluk çıkardılar. Assombalonga, 77'de topu boş kaleye atamadı. O pozisyon gol olsa, maçın hikayesi kalan dakikalarda bambaşka bir yöne gidebilirdi.

Mertens, ilerleyen yaşı nedeniyle 90 dakikaları çıkaramaz ama hala Galatasaray için vazgeçilmez bir oyuncu. Girdi ve İcardi'ye gol attırdı. Sahaya bir akıl koydu. Davinson Sanchez için maçtan önce A Spor'daki yayınımda 'Sadece iyi bir savunmacı değil, skor üreten de bir oyuncu. Manchester United maçında bunu bize gösterdi. Bugün de skor bekliyorum Sanchez'den' demiştim. Beni haklı çıkardı ve Galatasaray için galibiyet perdesini açan golü attı. Galatasaray, kağıt üzerinde çok zor görünen bir deplasmandan altın değerinde bir galibiyet çıkardı. Genelde takımlar, Avrupa'ya odaklanırken ligi kaçırırlar. Ama bu Galatasaray hem ligde hem de Avrupa'da başarılı olacağını net bir şekilde taraflı tarafsız herkese gösterdi. İcardi ve Kerem Aktürkoğlu oynadığı sürece, Galatasaray'ın sırtı yere gelmez!