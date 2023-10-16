Messi-Ronaldo gelse böyle mutlu edemezdi

Abdullah Avcı ilk döneminde çok büyük coşku yaşatmış, dünyada eşi benzeri olmayan şampiyonluk kutlamaları yapılmıştı. Taraftar sevinçten kendini kaybedip elektrik direklerine çıkmış, o ışık şova dahil olarak coşkuya katılmıştı. Planlı olmayan, kendiliğinden gelişen bir kutlamaydı.

Başkan Ertuğrul Doğan öyle bir zamanda hamle yaptı ki Trabzonspor Messi'yi transfer etseydi Abdullah Avcı'nın oluşturduğu heyecana ulaşamazdı. Taraftarı bu kadar mutlu edemezdi. Avcı'nın Trabzonspor'a tekrar gelmesi bence Messi, Ronaldo transferinden daha büyük olay taraftar için. Çünkü taraftar Abdullah Avcı ikinci kez Trabzon'a ayak bastığında o şampiyonluğa tekrar gitti. O coşkuyu tekrar yakaladı. Böyle bir şoka ihtiyaç vardı. Emin olun şimdi ilk geldiği dönemdeki gibi Trabzonspor'un hasta yönlerini tedavi edecek. Önümüzdeki yıl yine bu takım şampiyon olursa hiç şaşırmam.

Abdullah Avcı'nın öyle bir tılsımı var. Trabzonspor'un da böyle bir şeye ihtiyacı vardı. Bu şehir böyle çılgın bir şehir. Avcı'nın gelmesinin ardından Trabzonspor da 'Zirve yarışı için ben de varım' diyecek. Avcı'nın ilk dönemindeki yenilmeme rekorları, İstanbul takımlarına karşı kurduğu üstünlük, derbi maçlardaki başarısı ortada. Trabzonspor-Avcı birlikteliği ve uyumu yeni bir sinerji oluşturacaktır

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