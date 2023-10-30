Uykudan önce...

Şanlı Cumhuriyetimiz'in 100 Yılı'nı büyük bir coşku ile kutladık. Tek ses, tek yürek olduk ve 'İLELEBET CUMHURİYET!' diye haykırdık. Türkiye'nin rengi KIRMIZI BEYAZ'dı dün... Bu güzel duygular içinde futbol maçlarına odaklandık bizler de... Trabzonspor, Karagümrük karşısında koca 90 dakikayı rakip keleye isabetli şut atamadan tamamladı. Evet yanlış okumadınız! Aslında rakip kaleye isabetli bir şutu vardı, hem de golle sonuçlanan! Onuachu'nun kafa vuruşu, ağlara gitti. Ama maçın hakemi Ali Şansalan, pozisyonu süzemedi ve golü iptal etti. Onuachu fizikli, uzun boylu (201 cm) bir santrfor. Yükseldi ve kaleci Emre Bilgin, topa hakim olamadan topa kafayı vurdu ve golü attı. Diyelim ki hakem Ali Şansalan pozisyonu iyi görüp süzemedi. Ey VAR'daki Mustafa Öğretmenoğlu, sen ne iş yaparsın! Göremiyorsan, görmüyorsan o odada ne işin var! Tamam Trabzonspor kötü oynadı. Ama sen önce pozisyonu bir izle. O monitörleri boşuna mı önüne koydular! Sonra Ali Şansalan'ı çağır ve pozisyonu izlet. Vicdanları rahatlat. O pozisyonda VAR devreye girmiş olsaydı, Trabzonspor kötü oynadığı maçı kazanıp, zirve yarışının içinde olacaktı.

Mendy'nin direkten dönen topu dışında Karagümrük karşısında, son derece yavaş oynayan bir Trabzonspor izledik. Maçtan önceki ısınma sırasında sakatlanan Trezequet, Abdullah Avcı'nın bütün planlarını bozdu. Fountas, sol kenarda etkili olamadı. Visca da etkisiz kalınca, Onuachu'ya kenar ortaları gelmedi. Orta alanda Mendy'nin partneri Berat da çok etkisiz kalınca, bütün yük Abdülkadir Ömür'ün omuzlarına bindi. Ömür, savunma ile hücum arasında adeta mekik dokudu. Trabzonspor, Bakasetas'sız ne hücum yapabiliyor, ne de savunma! Abdullah Avcı'nın, eldeki oyunculardan sağlıklı bir 11 oluşturması lazım. Bu kadro ile Trabzonspor'un işi çok zor! Bu ligde koşmadan, sahada savaşmadan maç kazanamazsın! Trabzonspor, yeteri kadar koşmuyor, sahada savaşmıyor... Hal böyle olunca ortaya oyun ve iyi sonuç çıkmıyor. Çocukluğumuzda televizyonda 'Uykudan Önce' programı vardı. O program izlendikten sonra bütün çocuklar, yatmaya giderdi. Dün Atatürk Olimpiyat Stadı'nda iki takım da bize adeta 'Uykudan Önce' programını izletti! Ocak ayındaki ara transfer döneminde kale hariç neredeyse her mevkide transfere ihtiyacı var Trabzonspor'un...