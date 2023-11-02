30 yılımın teşekkürü!

Her ödül elbette ki değerlidir. Ama üniversite gençliğinden alınan ödüller, en değerlisidir. Çünkü onlar bizim geleceğimizdir. Çünkü onlar eyyam yapmazlar, kimseyi kayırmazlar, eğilip, bükülmezler. Hepsinin bir doğrusu ve hayata bakış açısı vardır. 13 Haziran 1946'da kurulan Ankara Üniversitesi, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk üniversitesidir. Hatta dünyanın önde gelen üniversitelerinden biridir. 1925'te Atatürk'ün katıldığı törenle Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretime açılmıştır. Böylesine değerli bir üniversiteden ödül almak bizi gururlandırdı. Hem de tam 79 bin katılımcının (öğrenci ve akademisyen) anket oylarıyla, ödüle layık görülmek beni ayrıca gururlandırdı ve bu mesleğe yeni başlamış gibi motive etti. Spor basınında 30 yılı geride bıraktım. 20 yıldır da medyada yöneticilik yapıyorum. Medyada 'en uzun süre genel yayın yönetmenliği' yapma rekorunu da elimde bulunduruyorum. Her gün yeni şeyler öğreniyorum. Gazetecilikte öğrenmenin sonu ve sınırı yok. Başarılı olmak istiyorsanız sadece uyumaya vakit ayıracaksınız. Günün 15 saatlik bölümünü ise çalışarak geçirmek zorundasınız. Başka türlü başarılı olma şansınız yok. Ankara Üniversitesi'nin değerli akademisyenleri ve öğrencileri genel yayın yönetmenliğini yaptığım Fotomaç Gazetesi'ni 'Son 30 Yılın En İyi Spor Medyası Kuruluşu' seçtiler. Beni de 'Son 30 Yılın En İyi Spor Medyası Yöneticisi' olarak belirleyip, gururlandırdılar.

Bu değerli organizasyon için Ankara Üniversitesi'nin başarılı Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar başta olmak üzere, Spor Bilimleri Fakültesi'nin çalışkan Dekanı Prof. Dr. Semiyha Tuncel'e, akademisyenlere ve sevgili öğrencilere teşekkürlerimi bir borç bilirim. Bugüne kadar pek çok ödül aldım. Ama Ankara Üniversitesi'nden aldığım iki ödül, meslek hayatımın 'EN DEĞERLİ İKİ ÖDÜLÜ' oldu. Çünkü yönettiğim Fotomaç Gazetesi'ni 'SON 30 YILIN EN İYİSİ', şahsımı da 'SON 30 YILIN EN BAŞARILI YÖNETİCİSİ' seçtiler. Bu çok değerli iki ödülü Ankara Üniversitesi'nin başarılı Rektörü Necdet Ünüvar'ın ellerinden aldığım an, yaşadığım mutluluğu ve gururu kelimelerle ifade etmek imkansız! Bazen kelimeler yetersiz kalır derler ya... İşte öyle bir anı yaşadım. Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ile tören öncesi sohbet ettik, birlikte yemek yedik. Sayın Rektörü dinlerken içimden 'Böyle değerli profesörlerimiz olduğu sürece bu ülkenin sırtı yere gelmez' dedim. Rektör Necdet Ünüvar, başarılı projeleri ile Ankara Üniversitesi'ne adeta çağ atlatmış. Üniversite gençliğimiz emin ellerde! Çok teşekkürler Ankara Üniversitesi!